Путин признался, что делал пометки при общении с Говорухиным

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что в ходе личного общения со Станиславом Говорухиным всегда внимательно прислушивался к его суждениям и находил в них ценные ориентиры, передает ИС «Вести». По словам главы государства, режиссер был абсолютно бескорыстным человеком, чья преданность России стала очевидной уже после первых встреч.

Я не только внимательно смотрел за тем, что он делает, что и как говорит, но и для себя делал некоторые пометки в уме, полагая, что это, безусловно, будет помогать мне и в жизни, и в работе, — резюмировал российский лидер.

Ранее гендиректор киностудии «Мосфильм» Карен Шахназаров поддержал инициативу установки памятника режиссеру Станиславу Говорухину. Он ожидает, что памятник станет украшением и Москвы, и студии. Ректор ВГИКа Владимир Малышев также поддержал инициативу и сообщил о планах создать копию памятника для вуза. Он добавил, что запланированные на 29 марта мероприятия к 90-летию Говорухина должны быть посвящены не только его творчеству, но и человеческой и гражданской позиции.