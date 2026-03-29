«Поцелует ножку?»: Мясников отчитал россиянку за жалобы на судороги

Врач и телеведущий Александр Мясников пожурил гостью программы «О самом главном» на канале «Россия 1». Она пожаловалась на судороги в ноге во время плавания и спросила, нужно ли обращаться к медикам.

Ну что к доктору-то ходить? Он что вам, поцелует ножку? Доктор может либо назначить вам анализ, либо дать лекарство. Либо послать вас. Но вы сразу напишете жалобу, — ответил Мясников.

Ранее доктор заявил, что кардио- и силовые тренировки полезны даже для людей старше 70 лет — такие занятия позволяют почувствовать себя человеком. Так он отреагировал на слова невролога Павла Хорошева о том, что пенсионерам категорически нельзя заниматься подобными видами активности.

До этого Мясников заявил, что мнение о вреде кофе ошибочно. По его словам, напиток оказывает защитное действие на сердце и печень, снижая риск инфарктов и онкологических заболеваний. Врач подчеркнул, что регулярное употребление кофе связано с уменьшением риска мерцательной аритмии, инфарктов и онкологических заболеваний, включая рак печени. Он призвал россиян не отказываться от напитка, добавив, что умеренное употребление кофе может способствовать продлению жизни.