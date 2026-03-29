Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
29 марта 2026 в 14:55

«Поцелует ножку?»: Мясников отчитал россиянку за жалобы на судороги

Александр Мясников Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Врач и телеведущий Александр Мясников пожурил гостью программы «О самом главном» на канале «Россия 1». Она пожаловалась на судороги в ноге во время плавания и спросила, нужно ли обращаться к медикам.

Ну что к доктору-то ходить? Он что вам, поцелует ножку? Доктор может либо назначить вам анализ, либо дать лекарство. Либо послать вас. Но вы сразу напишете жалобу, — ответил Мясников.

Ранее доктор заявил, что кардио- и силовые тренировки полезны даже для людей старше 70 лет — такие занятия позволяют почувствовать себя человеком. Так он отреагировал на слова невролога Павла Хорошева о том, что пенсионерам категорически нельзя заниматься подобными видами активности.

До этого Мясников заявил, что мнение о вреде кофе ошибочно. По его словам, напиток оказывает защитное действие на сердце и печень, снижая риск инфарктов и онкологических заболеваний. Врач подчеркнул, что регулярное употребление кофе связано с уменьшением риска мерцательной аритмии, инфарктов и онкологических заболеваний, включая рак печени. Он призвал россиян не отказываться от напитка, добавив, что умеренное употребление кофе может способствовать продлению жизни.

Александр Мясников
жалобы
судороги
шоу
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Общество

Общество

Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.