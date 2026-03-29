Посольство Израиля в Токио официально отказалось принимать мирное заявление от японских организаций, объединяющих пострадавших от атомных бомбардировок, передает агентство Киодо. Документ был составлен четырьмя группами из префектуры Нагасаки, которые выступили с резким осуждением недавних военных ударов США и Израиля по Ирану.

Дипломатическое представительство просто вернуло конверт отправителям по почте, не вскрывая его и не ознакомившись с содержанием призыва к прекращению огня. Глава совета пострадавших от атомной бомбардировки Нагасаки Сигэмицу Танака выразил глубокое разочарование действиями израильской стороны.

Документ вернули, даже не прочитав. Думаю, их взгляды становятся все более ограниченными, — добавил японский активист.

Стоит отметить, что аналогичное обращение было направлено и в посольство США, однако данных о реакции американских дипломатов на протест жителей Нагасаки пока не поступало.