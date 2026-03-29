29 марта 2026 в 14:55

Израиль проигнорировал обращение жителей Нагасаки

Посольство Израиля отвергло обращение от японских активистов по поводу

Фото: Horst Galuschka/dpa/Global Look Press
Посольство Израиля в Токио официально отказалось принимать мирное заявление от японских организаций, объединяющих пострадавших от атомных бомбардировок, передает агентство Киодо. Документ был составлен четырьмя группами из префектуры Нагасаки, которые выступили с резким осуждением недавних военных ударов США и Израиля по Ирану.

Дипломатическое представительство просто вернуло конверт отправителям по почте, не вскрывая его и не ознакомившись с содержанием призыва к прекращению огня. Глава совета пострадавших от атомной бомбардировки Нагасаки Сигэмицу Танака выразил глубокое разочарование действиями израильской стороны.

Документ вернули, даже не прочитав. Думаю, их взгляды становятся все более ограниченными, — добавил японский активист.

Стоит отметить, что аналогичное обращение было направлено и в посольство США, однако данных о реакции американских дипломатов на протест жителей Нагасаки пока не поступало.

Япония
США
Израиль
посольства
дипломаты
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов
Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов

Королевская семья Британии: новости, коронация Уильяма и Кейт за $50 млн
Королевская семья Британии: новости, коронация Уильяма и Кейт за $50 млн

