Астроном раскрыл, какое красивое явление на небе можно наблюдать 29 марта Астроном Якушечкин: Луна покроет собой звезду Регула вечером 29 марта

Луна закроет яркую звезду Регула вечером 29 марта, заявил крымский астроном Александр Якушечкин. по его словам, которые приводит РИА Новости, за явлением смогут наблюдать жители юго-западного региона, включая Крым.

В ближайшую воскресную ночь, 29 марта 2026 года жители многих регионов Земли смогут наблюдать красивое астрономическое явление — покрытие Луной яркой звезды Регула. Почти полная Луна (полнолуние будет 2 апреля) полностью закроет собой яркую звезду в созвездии Льва — Регул, — отметил он.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил, что планомерное сведение с орбиты Международной космической станции стартует в 2028 году, а ее затопление намечено на 2030 год. Как отметил руководитель госкорпорации, российская и американская стороны продолжают поддерживать активное сотрудничество по этому вопросу.

Также специалисты NASA использовали передовые методы визуализации для анализа образцов астероида Бенну и выявили разветвленную систему трещин, пронизывающих фрагменты породы. Данное открытие позволяет исследователям объяснить, почему поверхность Бенну имеет низкую тепловую инерцию — она быстро нагревается и остывает при вращении.