В ЕС рассказали об «аутсайдере» в Иране, которого США видят партнером The Guardian: США видят в спикере меджлиса Галибафе возможного партнера в Иране

Попытка назначить Мохаммада Багера Галибафа из Вашингтона свидетельствует либо о непонимании многоуровневой политической системы Исламской Республики, либо о стремлении ее разрушить: власть в Иране исторически принадлежит верховному лидеру, и Моджтаба Хаменеи был избран на эту роль Советом экспертов, сообщает британская газета The Guardian. По словам автора статьи, спикер парламента Ирана — «аутсайдер», которого Белый дом рассматривает как возможного партнера.

Назначение Трампа, по крайней мере, даст понять Израилю, что Галибафа не стоит убивать, но в то же время усилит давление на него, чтобы он не предал свою страну, — сказано в материале.

По словам автора статьи, Галибаф придерживался общепринятых взглядов, поддерживая ядерную сделку 2015 года, но после выхода из нее американский президент Дональд Трамп заявил, что будущее Ирана — в союзе с Россией и Китаем. При этом вскоре после того, как стало известно, что Вашингтон считает его надежным союзником, Галибаф опубликовал твит с требованием полного и унизительного наказания агрессоров.

Ранее Галибаф сообщил, что США тайно разрабатывают план наземной операции против Ирана, несмотря на публичные заявления о готовности к переговорам по урегулированию конфликта. По его словам, местное население усиленно готовится к моменту, когда нога американского солдата ступит на иранскую землю.