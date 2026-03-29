Британию уличили в подготовке к операции в Ормузском проливе Британия переоборудовала корабль в базу для запуска БПЛА к Ормузскому проливу

Военно-морские силы Великобритании переоборудовали десантный корабль RFA Lyme Bay в плавучую базу для запуска минно-поисковых БПЛА в рамках подготовки к возможному участию в разминировании Ормузского пролива, сообщает The Sunday Times. По информации источника, финальное решение еще не принято.

Этот превентивный шаг дает министрам варианты действий на случай, если потребуется помощь в восстановлении нормального потока торгового судоходства, — сказал собеседник издания.

Корабль является частью вспомогательного флота. Британия нередко задействует его при оказании гуманитарной помощи или в качестве плавучего госпиталя, а также как платформу для авиации. В публикации говорится, что с конца прошлого года Lyme Bay находится на военно-морской базе в Гибралтаре.

Ранее посол Исламской Республики в России Казем Джалали сообщил, что Иран не закрывает Ормузский пролив, но оставляет за собой право на «интеллектуальный контроль» за судоходством в условиях внешней агрессии. По его словам, сейчас вопрос о полном перекрытии пролива не стоит.