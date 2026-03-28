Саудовская Аравия нашла способ решить проблему Ормузского пролива

Саудовская Аравия вывела на полную мощность главный нефтепровод «Восток — Запад», пролегающий в обход Ормузского пролива, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник. По его информации, речь идет о 7 млн баррелей в сутки.

Важнейший трубопровод Саудовской Аравии «Восток — Запад», проходящий в обход Ормузского пролива, перекачивает нефть на полную мощность — 7 млн баррелей в день, — говорится в публикации.

Уточняется, что Саудовская Аравия задействовала данный трубопровод в качестве резервного плана для наращивания экспорта нефти через Красное море. Такие меры Эр-Рияд принял на фоне блокады Ормузского пролива. Это позволяет королевству сохранять экспортные объемы в условиях продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке.

Тем временем правительство Египта ввело чрезвычайные меры по контролю за расходом топлива и электричества. Такие меры приняты на фоне продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке. В итоге большинство заведений в Каире больше не сможет работать ночью, а все рекламные щиты будут выключены.