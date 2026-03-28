Египет пошел на крайние меры из-за войны с Ираном Египет ввел чрезвычайные меры по контролю за расходом энергии из-за Ирана

Правительство Египта ввело чрезвычайные меры по контролю за расходом топлива и электричества, сообщает газета Financial Times со ссылкой на премьер-министра страны. Такие меры приняты на фоне продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке. В итоге большинство заведений в Каире больше не сможет работать ночью, а все рекламные щиты будут выключены.

Большинство магазинов, кафе и развлекательных заведений в Каире, городе, известном тем, что он никогда не спит, будут вынуждены закрываться в 21:00, начиная с субботы. Рекламные щиты будут выключены, правительственные здания будут закрываться раньше, а ряд инфраструктурных проектов откладываются, — говорится в публикации.

Ранее высокопоставленный источник в силах безопасности Ирана предупредил, что если США начнут военную операцию в Ормузском проливе, данный путь окажется полностью перекрыт. Определить, на какой срок закроется пролив, не представляется возможным.

При этом президент США Дональд Трамп уже «переименовал» Ормузский пролив. Он предложил назвать его «проливом Трампа», но тут же отметил, что это просто оговорка.