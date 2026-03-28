28 марта 2026 в 15:54

Египет пошел на крайние меры из-за войны с Ираном

Египет ввел чрезвычайные меры по контролю за расходом энергии из-за Ирана

Могамма (правительственное здание) в Каире, Египет Могамма (правительственное здание) в Каире, Египет Фото: Oliver Weiken/dpa/Global Look Press
Правительство Египта ввело чрезвычайные меры по контролю за расходом топлива и электричества, сообщает газета Financial Times со ссылкой на премьер-министра страны. Такие меры приняты на фоне продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке. В итоге большинство заведений в Каире больше не сможет работать ночью, а все рекламные щиты будут выключены.

Большинство магазинов, кафе и развлекательных заведений в Каире, городе, известном тем, что он никогда не спит, будут вынуждены закрываться в 21:00, начиная с субботы. Рекламные щиты будут выключены, правительственные здания будут закрываться раньше, а ряд инфраструктурных проектов откладываются, — говорится в публикации.

Ранее высокопоставленный источник в силах безопасности Ирана предупредил, что если США начнут военную операцию в Ормузском проливе, данный путь окажется полностью перекрыт. Определить, на какой срок закроется пролив, не представляется возможным.

При этом президент США Дональд Трамп уже «переименовал» Ормузский пролив. Он предложил назвать его «проливом Трампа», но тут же отметил, что это просто оговорка.

Иран бьет все больнее. США едва не лишились флагмана флота: что случилось?
Большунов показал, почему его называют одним из лучших лыжников
Американист оценил вероятность выхода США из переговоров по Украине
Ветерана увезли в реанимацию из-за рухнувшей на нее глыбы льда
В Дагестане развернули оперштабы в связи с наводнениями
«Много повреждений»: Зеленский сделал признание после ударов по Одессе
Симоньян выразила соболезнования в связи с гибелью журналистов в Ливане
Уровень воды вырастет почти на метр в реках российского региона
Жуткое нападение ВСУ отправило двух мирных жителей в больницу
Дымящаяся воронка вместо Киева, дроны-LEGO: новости СВО к вечеру 28 марта
В Европе угнали грузовик с 12 тоннами батончиков KitKat
Во Франции предотвратили нападение на американский банк
Политолог назвал роковое последствие начала войны Йемена против Израиля
Лунная миссия США может накрыться «медным тазом»
В Дагестане пошли на серьезные меры из-за сильных осадков
Ситуация в Дубае 28 марта: КСИР атакует солдат ВСУ, союзник поможет Ирану
Горбатый кит второй раз застрял на мелководье
ЦАХАЛ подтвердила убийство журналистки, сотрудничавшей с «Известиями»
Израильский дрон убил двух журналистов на юге Ливана
Замглавы администрации Сочи обменял город на личную выгоду
Дальше
Самое популярное
Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов
Общество

Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

