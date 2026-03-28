В Иране напомнили США о неизбежном итоге операции в Ормузском проливе Tasnim: любая операция США в Ормузском проливе обернется его закрытием

Если Соединенные Штаты начнут военную операцию в Ормузском проливе, данный путь окажется полностью перекрыт, сообщает иранское агентство Tasnim со ссылкой на высокопоставленный источник в силах безопасности. При этом определить, на какой срок закроется пролив, не представляется возможным.

Любая военная операция в Ормузском проливе, которую предпримет противник, обернется полным закрытием [пролива] на неопределенный срок, — говорится в публикации.

Ранее президент США Дональд Трамп в шутку переименовал Ормузский пролив. Он предложил назвать его «проливом Трампа», но тут же отметил, что это просто оговорка. Аналогичный прием в виде географических переименований американский лидер уже использовал. Так, он давал Мексиканскому заливу название «залив Америки».

Кроме того, Трамп допустил выход страны из НАТО. Он напомнил, что Вашингтон тратит сотни миллиардов долларов на защиту европейских союзников, однако сами они отказываются направлять военные корабли на Ближний Восток.