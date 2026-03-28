Трамп начал сыпать угрозами в сторону НАТО

Вашингтон может пересмотреть свое участие в Североатлантическом альянсе, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. По его словам, Вашингтон тратит сотни миллиардов долларов на защиту союзников, но теперь, учитывая их поведение, эта поддержка может быть прекращена.

Выступая в Майами, американский лидер дал понять, что недоволен действиями партнеров по НАТО. Особое раздражение у него вызвал отказ европейских стран направить военные корабли в регион Ближнего Востока на фоне конфликта с Ираном.

Мы тратим сотни миллиардов долларов в год на НАТО, сотни на их защиту. Мы всегда были бы рядом с ними, но теперь, судя по их действиям, я полагаю, нам необязательно быть рядом, не так ли? — сказал он.

Германия ответила на призыв Трампа отказом, а глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что страны ЕС не готовы к таким действиям. Между тем конфликт США и Израиля против Ирана продолжается уже месяц, судоходство в Ормузском проливе нарушено, что сказывается на мировых ценах на энергоносители.

Ранее военный эксперт доктор социологических наук Александр Артамонов обратил внимание, что НАТО усиливается за счет милитаризации Евросоюза. По его словам, это подтверждает рост расходов членов Альянса на оборону до 2% ВВП в 2026 году.