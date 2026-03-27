НАТО усиливается за счет милитаризации Евросоюза, заявил NEWS.ru военный эксперт доктор социологических наук Александр Артамонов. По его словам, это подтверждает рост расходов членов Альянса на оборону до 2% ВВП в 2026 году.

С одной стороны, президент США Дональд Трамп пытался отмежеваться от НАТО, но в последнее время стал делать заявления, что НАТО — это он и что НАТО — это прежде всего США. Я считаю, что НАТО усиливается. Маневры проводятся регулярно от Сувалкского коридора, где происходит усиление НАТО и создание новой группировки на основе бригады «Железные волки», и вплоть до Черного моря. Раскол в данном случае относится к вопросу выбора направления движения. Обратите внимание: в текущем году все страны НАТО вышли на показатель 2% отчисления от своих национальных бюджетов в пользу обороны, — сказал Артамонов.

Военэксперт отметил, что сейчас перед странами НАТО стоит новая цель — направлять 5% ВВП на оборону к 2035 году. По его словам, ранее члены Альянса говорили о подготовке к конфликту с Россией, что подтверждает агрессивную риторику блока.

Раскол НАТО, который мы наблюдаем со стороны, — это скорее вопрос большего веса, который США хотят передать европейцам для организации армейской системы. Это не система обороны, потому что это агрессивный блок. Просто европейцам передается большая часть ответственности. Это реорганизация, а не раскол. И для нас в данном случае проблема становится серьезнее, потому что европейская армия проводит подготовку к будущему конфликту с нами, как они говорят, используя украинский фронт как тренировочный полигон, — резюмировал Артамонов.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что НАТО разделилось на Глобальный Север и Глобальный Запад. По его словам, первый защищает либеральный миропорядок, в то время как второй ориентирован на заключение сделок.