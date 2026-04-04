Иранские дроны сровняли с землей посольство США в Эр-Рияде

WSJ: атака иранских дронов непоправимо повредила часть посольства США в Эр-Рияде

Американское посольство в Саудовской Аравии получило критические повреждения в результате удара иранских беспилотников 3 марта, сообщает газета Wall Street Journal (WSJ). Для атаки на укрепленную часть комплекса в Эр-Рияде использовались два дрона.

В публикации говорится, что взрывы и последовавший за ними мощный пожар, который тушили около половины дня, полностью разрушили три этажа здания. В результате инцидента серьезно пострадало отделение ЦРУ, а некоторые секции посольства теперь не подлежат восстановлению.

Чиновники подчеркнули, что только ночное время атаки позволило избежать массовых жертв, так как в рабочих зонах в тот момент никого не было. На данный момент американская сторона оценивает общий масштаб материального ущерба и работает над усилением безопасности дипмиссий.

