Россиянам напомнили о наказании за выращивание шалфея Юрист Слезкина заявила о риске сесть в тюрьму на 8 лет за выращивание шалфея

За выращивание шалфея предсказателей может грозить ответственность вплоть до лишения свободы на срок до восьми лет, предупредила в беседе с ТАСС адвокат Олеся Слезкина. Она объяснила, что при оценке рисков имеет значение не название растения в обиходе, а его точный ботанический вид.

В перечне прямо указан шалфей предсказателей (Salvia divinorum) — но это не тождественно обычному лекарственному или декоративному шалфею, который выращивают на дачных участках, — сказала собеседница.

Если растение входит в запрещенный перечень, но его количество не достигает крупного размера, наступает административная ответственность: для граждан — штраф от 3 до 5 тыс. рублей или арест до 15 суток, для юрлиц — от 100 до 300 тыс. рублей. Если же количество превышает установленный порог, применяется уголовная статья 231.

По части первой возможны штраф до 300 тыс. рублей, обязательные работы до 480 часов, ограничение свободы или лишение свободы до двух лет. При особо крупном размере или сговоре срок может достигать восьми лет. Для шалфея предсказателей крупным считается количество от 10 растений, особо крупным — от 100 штук, заключила она.

Ранее адвокат Александр Караваев напомнил, что незаконный сбор первоцветов, в том числе подснежников, может обернуться лишением свободы на срок до восьми лет. Как отметил эксперт, перечень особо ценных растений и грибов утвержден кабмином. В России преследуется по закону добыча, сбор, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или продажа таких растений и грибов, их продуктов, частей и производных.

