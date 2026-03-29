Россиянам напомнили о наказании за выращивание шалфея

Юрист Слезкина заявила о риске сесть в тюрьму на 8 лет за выращивание шалфея

За выращивание шалфея предсказателей может грозить ответственность вплоть до лишения свободы на срок до восьми лет, предупредила в беседе с ТАСС адвокат Олеся Слезкина. Она объяснила, что при оценке рисков имеет значение не название растения в обиходе, а его точный ботанический вид.

В перечне прямо указан шалфей предсказателей (Salvia divinorum) — но это не тождественно обычному лекарственному или декоративному шалфею, который выращивают на дачных участках, — сказала собеседница.

Если растение входит в запрещенный перечень, но его количество не достигает крупного размера, наступает административная ответственность: для граждан — штраф от 3 до 5 тыс. рублей или арест до 15 суток, для юрлиц — от 100 до 300 тыс. рублей. Если же количество превышает установленный порог, применяется уголовная статья 231.

По части первой возможны штраф до 300 тыс. рублей, обязательные работы до 480 часов, ограничение свободы или лишение свободы до двух лет. При особо крупном размере или сговоре срок может достигать восьми лет. Для шалфея предсказателей крупным считается количество от 10 растений, особо крупным — от 100 штук, заключила она.

Ранее адвокат Александр Караваев напомнил, что незаконный сбор первоцветов, в том числе подснежников, может обернуться лишением свободы на срок до восьми лет. Как отметил эксперт, перечень особо ценных растений и грибов утвержден кабмином. В России преследуется по закону добыча, сбор, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или продажа таких растений и грибов, их продуктов, частей и производных.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Кувейт раскрыл данные об атаке Ирана на военный лагерь
Губернатор раскрыл последствия ударов ВСУ по Запорожью
В Госдуме рассказали, в каких случаях можно взять ипотечные каникулы
США и Израиль нанесли тяжелый удар по иранскому университету
Тревога в трех районах Ленобласти оказалась ложной
В Кремле раскрыли отношение России к странам Персидского залива
Медведев предложил одному «зеленому насекомому» сделку с картелем Синалоа
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Украинок тащат на фронт, цыгане обокрали ВСУ: новости СВО к вечеру 29 марта
Названы вероятные планы Украины для дальнейшей эскалации конфликта
Депутат Рады заявил о желании украинцев думать на русском языке
«Зеленое насекомое скачет»: Медведев о «помощи» Зеленского США
В ОАЭ выдвинули условия для урегулирования конфликта с Ираном
Беспилотники ВСУ над Финляндией? Откуда они летят, угроза для России
Украинский дрон-камикадзе вторгся в воздушное пространство Финляндии
Миротворцы ООН подорвались на мине в Ливане
Финляндия получила удар в спину от ВСУ
Временную поверенную в делах Великобритании вызвали в российский МИД
Военэксперт ответил, оставят ли США Украину из-за конфликта с Ираном
Поезд протаранил Renault Duster с пассажирами
Дальше
Самое популярное
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Общество

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов
Общество

Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов

Королевская семья Британии: новости, коронация Уильяма и Кейт за $50 млн
Общество

Королевская семья Британии: новости, коронация Уильяма и Кейт за $50 млн

