28 марта 2026 в 10:45

Россиян предупредили о риске попасть в тюрьму за сбор подснежников

Адвокат Караваев: сбор подснежников может грозить лишением свободы до восьми лет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Незаконный сбор первоцветов, в том числе подснежников, может обернуться лишением свободы на срок до восьми лет, предупредил в беседе с ТАСС адвокат Александр Караваев. Он напомнил, что умышленные уничтожение или повреждение особо ценных растений, занесенных в Красную книгу России и охраняемых международными договорами, запрещены законом.

Сбор первоцветов может влечь за собой уголовную ответственность, — предупредил Караваев.

Он добавил, что все особо ценные растения и грибы включены в перечень, составленный правительством. В России запрещена добыча, сбор, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или продажа таких растений и грибов, их продуктов, частей и производных.

Ранее адвокат Денис Кузнецов предупредил, что за запрещенные растения на участке можно получить штраф, причем ответственность предусмотрена даже в тех случаях, когда человек не знал об их наличии. Он напомнил, что, помимо мака и других нелегальных культур, с 1 марта 2026 года нельзя выращивать борщевик.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 28 марта: где сбои в России
Трамп высказался об аресте одного из самых богатых спортсменов мира
Названо точное число военных США, пострадавших при ударе по саудовской базе
В Генштабе раскрыли, как призывают на службу в армию
Дрон ВСУ провалил атаку на российский регион
БПЛА едва не уничтожили радиолокацию аэропорта в одном городе
В Генштабе ВС России обозначили даты отправки срочников в армию
В Генштабе назвали категорию граждан, которую не затронет военный призыв
Раскрыто, когда призывников ждут в военкоматах
Роснедра нашли решение водного кризиса Донбасса
В Генштабе ВС России объяснили, зачем нужен круглогодичный призыв
Российским призывникам напомнили о наказании за неявку в военкомат
В Госдуме предложили важную инициативу для поддержки малоимущих семей
В Генштабе ВС России ответили на вопрос об участии срочников в СВО
Генштаб отчитался о выполнении осеннего призыва в России
Нутрициолог перечислил пять самых частых причин набора веса
Дом вспыхнул в Донецке после налета украинских дронов
В Telegram нашли «дыру», которая открывает доступ к любым аккаунтам
Индонезийских детей лишили Instagram и TikTok
Россиян предупредили о риске попасть в тюрьму за сбор подснежников
Дальше
Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России

