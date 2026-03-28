Россиян предупредили о риске попасть в тюрьму за сбор подснежников Адвокат Караваев: сбор подснежников может грозить лишением свободы до восьми лет

Незаконный сбор первоцветов, в том числе подснежников, может обернуться лишением свободы на срок до восьми лет, предупредил в беседе с ТАСС адвокат Александр Караваев. Он напомнил, что умышленные уничтожение или повреждение особо ценных растений, занесенных в Красную книгу России и охраняемых международными договорами, запрещены законом.

Сбор первоцветов может влечь за собой уголовную ответственность, — предупредил Караваев.

Он добавил, что все особо ценные растения и грибы включены в перечень, составленный правительством. В России запрещена добыча, сбор, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или продажа таких растений и грибов, их продуктов, частей и производных.

Ранее адвокат Денис Кузнецов предупредил, что за запрещенные растения на участке можно получить штраф, причем ответственность предусмотрена даже в тех случаях, когда человек не знал об их наличии. Он напомнил, что, помимо мака и других нелегальных культур, с 1 марта 2026 года нельзя выращивать борщевик.