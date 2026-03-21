21 марта 2026 в 19:36

Россиян предупредили об уголовных последствиях за сорванные подснежники

ТАСС: за сорванные подснежники может грозить срок до четырех лет

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press
Россиянам может грозить лишение свободы до четырех лет и штраф до 1 млн рублей за сорванные подснежники, сообщает ТАСС со ссылкой на законы РФ. Речь идет об уничтожении растений, находящихся под угрозой исчезновения.

За виды, занесенные в Красную книгу, физлицам может грозить штраф от от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей, должностным лицам — от 15 тыс. до 20 тыс. рублей. Для юрлиц санкции составляют от 500 тыс. до 1 млн рублей.

Ранее юрист Мария Гирич сообщила, что жарка шашлыка во дворе возможна только при соблюдении строгих правил пожарной безопасности, за их нарушение может быть выписан штраф до 15 тыс. рублей. По ее словам, в радиусе 30 м не должно быть лиственных насаждений, в 50 м — зданий и сооружений, в 100 м — хвойного леса. Эксперт отметила, что в городских условиях правила соблюдать сложно.

Тем временем юрист Илья Русяев заявил, что использование дачного участка не по назначению может обернуться для его владельца штрафом в размере от 20 тыс. рублей. По его словам, размер взыскания зависит от кадастровой стоимости земли.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Озвучены имена победителей на Кубке Первого канала по фигурному катанию
Умер спецпрокурор США Мюллер, расследовавший дело Трампа о выборах 2016 года
Россиян призвали приготовиться к скорой «волне» магнитных бурь
Силой увезенных из Славянска детей вывозят «в никуда»
В МИД Турции спрогнозировали сроки окончания войны на Ближнем Востоке
Лукашенко и Путин провели телефонный разговор
«Воспаленная фантазия»: Захарова высказалась о «звонках» Сийярто Лаврову
Арестован топ-менеджер «Знания» с прошлым в администрации президента
Жительница Тегерана ценой жизни засняла крупную бомбежку
ЦРУ и МОССАД попытались разгадать «тайну» Моджтабы Хаменеи
В Иране назвали условие восстановления судоходства в Ормузском проливе
Возмездие Хаменеи, Иран переиграл США, укол от меланомы: что дальше
Атакованный российский «Арктик Метагаз» ветром уносит к берегам Ливии
Кенийский островок оказался завален тысячами люксовых автомобилей
Россиянки массово «скупают» сперму лосося в погоне за красотой
Назван алкогольный коктейль, который может запросто остановить сердце
В Сумской области ликвидирован офицер ВСУ
Иран выпустил купюру рекордного номинала
Ураганный ветер и холод до +10? Погода в Москве в августе: чего ждать
Дальше
Самое популярное
Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать
Общество

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП
Общество

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП

