Россиян предупредили об уголовных последствиях за сорванные подснежники ТАСС: за сорванные подснежники может грозить срок до четырех лет

Россиянам может грозить лишение свободы до четырех лет и штраф до 1 млн рублей за сорванные подснежники, сообщает ТАСС со ссылкой на законы РФ. Речь идет об уничтожении растений, находящихся под угрозой исчезновения.

За виды, занесенные в Красную книгу, физлицам может грозить штраф от от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей, должностным лицам — от 15 тыс. до 20 тыс. рублей. Для юрлиц санкции составляют от 500 тыс. до 1 млн рублей.

