Юрист раскрыла, как не напороться на штраф при жарке шашлыка Юрист Гирич: за жарку шашлыков оштрафуют, если рядом здания и лес

Жарка шашлыка во дворе возможна только при соблюдении строгих правил пожарной безопасности, за их нарушение может быть выписан штраф до 15 тыс. рублей, рассказала юрист Мария Гирич. По ее словам, которые передает ТАСС, в радиусе 30 м не должно быть лиственных насаждений, в 50 м — зданий и сооружений, в 100 м — хвойного леса.

С точки зрения законодательства открытый огонь рассматривается как источник повышенной пожарной опасности, поэтому требования к его использованию достаточно жесткие. Формально жарка шашлыка не запрещена, но в городских условиях соблюсти все нормы зачастую затруднительно, — заявила она.

Ранее юрист Илья Русяев заявил, что использование дачного участка не по назначению может обернуться для его владельца штрафом в размере от 20 тыс. рублей. По его словам, размер взыскания зависит от кадастровой стоимости земли.

До этого юрист Максим Хромченко предупредил россиян о возможном штрафе за работу стиральной машины в ночное время, если это мешает соседям. По его словам, в каждом регионе России действуют свои законы о тишине, которые регулируют уровень шума в определенные часы и предусматривают ответственность за их нарушение.