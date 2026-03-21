21 марта 2026 в 11:48

Юрист раскрыла, как не напороться на штраф при жарке шашлыка

Юрист Гирич: за жарку шашлыков оштрафуют, если рядом здания и лес

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Жарка шашлыка во дворе возможна только при соблюдении строгих правил пожарной безопасности, за их нарушение может быть выписан штраф до 15 тыс. рублей, рассказала юрист Мария Гирич. По ее словам, которые передает ТАСС, в радиусе 30 м не должно быть лиственных насаждений, в 50 м — зданий и сооружений, в 100 м — хвойного леса.

С точки зрения законодательства открытый огонь рассматривается как источник повышенной пожарной опасности, поэтому требования к его использованию достаточно жесткие. Формально жарка шашлыка не запрещена, но в городских условиях соблюсти все нормы зачастую затруднительно, — заявила она.

Ранее юрист Илья Русяев заявил, что использование дачного участка не по назначению может обернуться для его владельца штрафом в размере от 20 тыс. рублей. По его словам, размер взыскания зависит от кадастровой стоимости земли.

До этого юрист Максим Хромченко предупредил россиян о возможном штрафе за работу стиральной машины в ночное время, если это мешает соседям. По его словам, в каждом регионе России действуют свои законы о тишине, которые регулируют уровень шума в определенные часы и предусматривают ответственность за их нарушение.

Россия
штрафы
юристы
шашлыки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Финансист оценил перспективы смягчения политики ЦБ по ключевой ставке
Иракская разведка стала целью беспилотной атаки
Израильский Бен-Гурион принял на себя удар иранских БПЛА
Что известно о ликвидации скота в Новосибирской области
АвтоВАЗ ответил на вопрос о платной подписке на свои машины
ПВО сбила 29-й по счету беспилотник, летевший к Москве
Лунгин рассказал о чуде на съемках фильма «Остров»
Киев превратил Запорожскую область в полигон для дронов-убийц
Что известно о ликвидации украинских дронов в небе над Россией
Российская артиллерия ударила по «скелету» Украины и лишила ВСУ поставок
Покровск, Сергеевка, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 21 марта
Удары по Украине сегодня, 21 марта: какие цели ВСУ поражены, последствия
Жители Грузии колоннами едут на панихиду по патриарху
Захарова поздравила Лаврова с 76-летием одной лаконичной фразой
«Китайский конструктор»: названа причина отказа Трампа от БПЛА Украины
«Подводят к краю пропасти»: Захарова вынесла Германии вердикт
Московский медцентр оказался в огненном плену
Политолог ответил, какую страну могут заполонить иранские беженцы
Застреливший полицейского мужчина отправлен в СИЗО
Водителей самоходов ожидают большие изменения
Дальше
Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать
Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП
На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП

