Иран разрешил судам одной страны пройти через Ормузский пролив

Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
28 марта 2026 в 23:41

Иран согласился пропустить 20 пакистанских судов через Ормузский пролив

Фото: Sepahnews/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Власти Ирана согласились предоставить дополнительный проход через Ормузский пролив для 20 судов под флагом Пакистана, сообщил глава пакистанского МИД Мухаммад Ишак Дар в Telegram-канале. Он уточнил, что ежедневно по новому маршруту смогут пройти по два судна.

По словам главы МИД, расширение прохода упростит логистику и транспортировку грузов для пакистанских судов. Он отметил, что это решение способствует укреплению сотрудничества двух стран в сфере морских перевозок.

Ранее посол Исламской Республики в России Казем Джалали сообщил: Иран не закрывает Ормузский пролив, но оставляет за собой право на «интеллектуальный контроль» за судоходством в условиях внешней агрессии. По его словам, сейчас вопрос о полном перекрытии пролива не стоит.

До этого депутат парламента Ирана Мохаммадреза Резаи Кучи заявил, что Тегеран намерен законодательно закрепить взимание платы с судов за проход через Ормузский пролив. По его словам, черновик для такого законопроекта уже готов.

Кроме того, глава МИД Ирана Аббас Аракчи сказал, что иранские власти разрешили проход через Ормузский пролив судам тех государств, которых Тегеран относит к дружественным. В этот перечень, по его словам, попали несколько стран, в том числе Россия и Китай.

Пакистан
Ормузский пролив
Иран
разрешения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.