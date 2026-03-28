Иран разрешил судам одной страны пройти через Ормузский пролив

Власти Ирана согласились предоставить дополнительный проход через Ормузский пролив для 20 судов под флагом Пакистана, сообщил глава пакистанского МИД Мухаммад Ишак Дар в Telegram-канале. Он уточнил, что ежедневно по новому маршруту смогут пройти по два судна.

По словам главы МИД, расширение прохода упростит логистику и транспортировку грузов для пакистанских судов. Он отметил, что это решение способствует укреплению сотрудничества двух стран в сфере морских перевозок.

Ранее посол Исламской Республики в России Казем Джалали сообщил: Иран не закрывает Ормузский пролив, но оставляет за собой право на «интеллектуальный контроль» за судоходством в условиях внешней агрессии. По его словам, сейчас вопрос о полном перекрытии пролива не стоит.

До этого депутат парламента Ирана Мохаммадреза Резаи Кучи заявил, что Тегеран намерен законодательно закрепить взимание платы с судов за проход через Ормузский пролив. По его словам, черновик для такого законопроекта уже готов.

Кроме того, глава МИД Ирана Аббас Аракчи сказал, что иранские власти разрешили проход через Ормузский пролив судам тех государств, которых Тегеран относит к дружественным. В этот перечень, по его словам, попали несколько стран, в том числе Россия и Китай.