В ЮАР жестоко расправились с экспертом по России: как это произошло?

В ЮАР жестоко расправились с политологом Стивеном Груздем, который специализировался на российско-африканских связях. Как это произошло, что случилось с экспертом по России, кто виноват?

Как в ЮАР жестоко расправились с экспертом по России Груздем

Стивена Груздя — эксперта по российско-африканским связям из Южноафриканского института международных отношений (SAIIA) — похитили и убили. О пропаже политолога объявили вечером 27 марта.

Капитан полиции Тинцвало Сибеко уточнил, что перед исчезновением Груздь был на встрече в Корлетт Гарденс — пригороде на северо-востоке Йоханнесбурга. Предварительно, там его и похитили, после чего доставили в один из хостелов района Джеппестаун.

Полиция вычислила и отследила подозреваемых. По прибытии на место происшествия правоохранители задержали пятерых человек. Один из них после допроса указал местонахождение тела жертвы. Подробности убийства Груздя не сообщаются, расследование продолжается. Подозреваемые предстанут перед судом 30 марта.

На смерть Груздя отреагировал институт SAIIA: в соцсети X учреждение выразило соболезнования в связи с происшествием и отметило, что кончина такого специалиста оставляет «значительный пробел в SAIIA и на всем континенте, которому он так страстно служил».

Были ли подобные случаи? Убийство журналистов в ЦАР

В Центрально-Африканской Республике в 2018 году убили троих российских журналистов — Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева. Они прибыли в ЦАР для съемок документального фильма о деятельности частных военных компаний в стране. Автомобиль с телами россиян обнаружили в 23 километрах к северу от города Сибю.

По официальной версии, журналисты погибли при попытке ограбления. Следственный комитет России после инцидента завел уголовное дело по статье «Убийство».

«Установленные обстоятельства нападения указывают на совершение убийства с целью грабежа жителями ЦАР или близлежащих стран, систематически занимающимися совершением тяжких преступлений в этом регионе», — сообщил в 2020-м Игорь Краснов, тогда занимавший пост замглавы СКР.

Следствие установило, что россияне прибыли в ЦАР по туристическим визам. Они наняли местного жителя для поездок по стране. Получив отказ от Минобороны Центрально-Африканской Республики на запрос о посещении Беренго, журналисты направились в сторону Бамбари. На этапе проверки документов их предупредили об опасности ночной поездки по территории страны, однако журналисты отказались от предложения переночевать в городе.

В 2022 году посол России в ЦАР Александр Бикантов заявил, что, по предварительным сведениям, россиян убили боевики из незаконного вооруженного формирования 3R.

Портреты убитых в ЦАР российских журналистов Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля в Доме журналиста в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бикантов отметил, что россияне, «как известно, передвигались ночью без охраны по трассе Декоа — Сибю». В этот момент боевики остановили журналистов, напали на них и убили, сказал посол.

В 2023-м Бикантов сообщил, что власти ЦАР, несмотря на сложную обстановку в регионе, пообещали в полной мере расследовать гибель российских журналистов.

Убийства журналистов в Мексике: что известно

Кроме того, множество убийств журналистов было в Мексике. Так, например, в 2017 году в городе Ла-Пас погиб Максимино Паласиос, сотрудничавший с новостными интернет-порталами в мексиканском штате Южная Нижняя Калифорния.

Паласиос находился в машине вместе с женой, когда группа вооруженных людей на автомобиле открыла огонь в сторону журналиста. Мужчина получил не менее 15 пулевых ранений, его супруга не пострадала.

В 2018-м суд штата Веракрус в Мексике приговорил двух бывших полицейских к 25 годам лишения свободы за убийство журналиста Моиса Санчеса. Родственники жертвы утверждали, что заказчиком является местный мэр, — на момент приговора он находился в розыске; еще шесть полицейских, которых обвиняли в создании группы, занимающейся распространением наркотиков, оставались на свободе. Члены семьи журналиста утверждали, что эти люди вели преступную деятельность вместе с мэром.

Моиса Санчеса похитили в мексиканском городе Медельин де Браво в штате Веракрус 2 января 2015 года. Он был у себя дома. Тело журналиста обнаружили спустя три недели.

