Политэксперта похитили и убили в ЮАР SAIIA: политэксперта Груздя похитили и убили в ЮАР

В ЮАР похитили и убили руководителя программы по Африканскому управлению и дипломатии Южноафриканского института международных отношений (SAIIA), специалиста по связям Африки и РФ Стивена Груздя, об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на учреждение. Известно, что преступление совершила группа злоумышленников.

С глубокой скорбью сообщаем о безвременной кончине Стивена Груздя, руководителя программы по Африканскому управлению и дипломатии SAIIA, — заявили в институте.

По сообщениям местных СМИ, о пропаже специалиста стало известно 27 марта. Похищение произошло в районе Йоханнесбурга. Полиция задержала пятерых подозреваемых. Один из них признался в убийстве и показал, где было спрятано тело.

