29 марта 2026 в 13:26

Политэксперта похитили и убили в ЮАР

SAIIA: политэксперта Груздя похитили и убили в ЮАР

Фото: Nachrichtenagentur/IMAGO/Global Look Press
В ЮАР похитили и убили руководителя программы по Африканскому управлению и дипломатии Южноафриканского института международных отношений (SAIIA), специалиста по связям Африки и РФ Стивена Груздя, об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на учреждение. Известно, что преступление совершила группа злоумышленников.

С глубокой скорбью сообщаем о безвременной кончине Стивена Груздя, руководителя программы по Африканскому управлению и дипломатии SAIIA, — заявили в институте.

По сообщениям местных СМИ, о пропаже специалиста стало известно 27 марта. Похищение произошло в районе Йоханнесбурга. Полиция задержала пятерых подозреваемых. Один из них признался в убийстве и показал, где было спрятано тело.

Ранее в МИД РФ заявили, что Россия требует проведения расследования убийства журналистов телеканала «Аль-Манар», которые погибли в результате удара израильских ВВС. В ведомстве отметили, что атака была направлена на гражданский автомобиль, в котором находились сотрудники СМИ. Дипломаты подчеркнули, что международное сообщество не должно принимать логику оправдания убийства журналистов под видом борьбы с терроризмом.

Африка
ЮАР
смерти
похищения
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов
Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов

Королевская семья Британии: новости, коронация Уильяма и Кейт за $50 млн
Королевская семья Британии: новости, коронация Уильяма и Кейт за $50 млн

