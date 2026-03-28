В МИД РФ потребовали расследовать трагедию с журналистами в Ливане

Россия требует проведения расследования убийства журналистов телеканала «Аль-Манар», которые погибли в результате удара израильских ВВС, сообщили в пресс-службе МИД РФ. В ведомстве отметили, что атака была направлена на гражданский автомобиль, в котором находились сотрудники СМИ.

Дипломаты подчеркнули, что международное сообщество не должно принимать логику оправдания убийства журналистов под видом борьбы с терроризмом. Они добавили, что Россия будет настаивать на расследовании, привлечении виновных к ответственности и прекращении подобных действий.

В МИД уточнили, что на машинах журналистов были хорошо различимые нашивки «пресса», однако это не спасло их от удара. Российское ведомство выразило соболезнования родным и близким погибших и призвало мировое сообщество отреагировать на случившееся.

Ранее армия обороны Израиля подтвердила целенаправленный удар по Шуайбу. В ЦАХАЛ журналиста назвали якобы террористом «Хезболлы», действовавшим под видом корреспондента. Фтуни передавала кадры из района ливанского города Тайбе, где происходят столкновения между ливанскими и израильскими силами.

Иран разрешил судам одной страны пройти через Ормузский пролив
Делегация РФ завершила визит в США и вылетела из Вашингтона
В аэропорту Волгограда прекратили все полеты
Суд вынес приговор хакерам из группировки Flint24
«Пострадали двое»: в Энергодар сообщили о крупной атаке украинских БПЛА
Словакия вынесла решение по новому пакет санкций ЕС против России
Дмитриев высказался о ролике с избиением американца в украинском ТЦК
«Разбой и убийства»: в Харьковской области появились банды дезертиров ВСУ
Отказы в съемках, райдер, потеря миллионов: как живет Дмитрий Нагиев
В Махачкале эвакуировали более 100 автомобилей после наводнения
Средства ПВО сбили 26 украинских дронов за девять часов над регионами РФ
Стало известно, кого отправляют на передовую под Харьковом
Власти ФРГ назвали проблемы с железными дорогами угрозой демократии
«Начинает доходить»: Дмитриев прокомментировал энергетический кризис в ЕС
«Минздрав не видит»: пиво отказались возвращать на российские стадионы
В Тюмени две женщины пытались поджечь военкомат зажигательной смесью
На Западе раскрыли, как Нетаньяху унизил Зеленского
В Иране начали забирать 12-летних детей в армию
Потеря Константиновки, Лимана: ситуация на фронтах СВО вечером 28 марта
Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов
Общество

Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

