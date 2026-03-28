В МИД РФ потребовали расследовать трагедию с журналистами в Ливане МИД РФ: Россия настаивает на расследовании убийства журналистов в Ливане

Россия требует проведения расследования убийства журналистов телеканала «Аль-Манар», которые погибли в результате удара израильских ВВС, сообщили в пресс-службе МИД РФ. В ведомстве отметили, что атака была направлена на гражданский автомобиль, в котором находились сотрудники СМИ.

Дипломаты подчеркнули, что международное сообщество не должно принимать логику оправдания убийства журналистов под видом борьбы с терроризмом. Они добавили, что Россия будет настаивать на расследовании, привлечении виновных к ответственности и прекращении подобных действий.

В МИД уточнили, что на машинах журналистов были хорошо различимые нашивки «пресса», однако это не спасло их от удара. Российское ведомство выразило соболезнования родным и близким погибших и призвало мировое сообщество отреагировать на случившееся.

Ранее армия обороны Израиля подтвердила целенаправленный удар по Шуайбу. В ЦАХАЛ журналиста назвали якобы террористом «Хезболлы», действовавшим под видом корреспондента. Фтуни передавала кадры из района ливанского города Тайбе, где происходят столкновения между ливанскими и израильскими силами.