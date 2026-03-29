Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
29 марта 2026 в 12:03

Наступление ВС РФ на Харьков 29 марта: диверсанты под наркотиками, Купянск

Боевая работа расчета пушки 2С5 «Гиацинт-С» Боевая работа расчета пушки 2С5 «Гиацинт-С» Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Военблогеры публикуют новые сводки из Харьковской области. Какие последние новости известны сегодня, 29 марта 2026 года, что происходит в районе Волчанска и Купянска, как продвигается наступление?

Наступление ВС России на Харьков 29 марта, жесткая мясорубка

Российские штурмовые группы с ожесточенными боями отодвигают украинские формирования от государственной границы, ВС РФ нанесли удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Терновой, Верхней Писаревки, Покаляного и села Сосновый Бор, сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

«На Липцевском направлении противник активных действий не предпринимал. Наши штурмовые группы продолжают зачищать лесные массивы. На Волчанском направлении штурмовые группы „северян“ продвинулись на десяти участках до 400 метров», — добавил источник.

Командование ВСУ усиливает деморализованные подразделения украинской 120-й бригады теробороны, которые отвечают за удержание Верхней Писаревки, штурмовиками из 58-й мотопехотной бригады, пишет канал.

«На Великобурлукском направлении противник предпринял попытку переброски двух штурмовых групп на бронетехнике БТР-80 и ББМ „Козак“ в направлении ЛБС. В результате нашего огневого воздействия живая сила и техника противника уничтожены», — говорится в сообщении.

Потери ВСУ в зоне ответственности Северной группировки войск в Харьковской области составили более четырех десятков человек убитыми; также уничтожены различные вооружения и техника, пункты управления БПЛА, склады боеприпасов, сообщил «Северный ветер».

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

«В Купянске идут позиционные бои. На Волчанском направлении продолжается планомерное расширение плацдармов», — утверждает Telegram-канал WarGonzo.

По словам экс-депутата Рады Олега Царева, на Купянском направлении об изменениях на земле не сообщалось, идет противостояние в малом небе; на Харьковском — ВС России продвинулись на 500 м на Липцевском участке и на 400 м — на Волчанском.

Более трех десятков украинских диверсантов под наркотиками попытались атаковать российские позиции под Купянском, утверждает Telegram-канал SHOT. Источник пишет: за последнюю неделю шесть ДРГ совершали подобные нападки, но были уничтожены. Позднее у вээсушников нашли таблетки с запрещенными веществами.

«Жесткая мясорубка», «Одурманили и отправили на убой», «Кидают на смерть под наркотиками», — пишут пользователи Сети.

Кроме того, командование 159-й мехбригады ВСУ начало угрожать родственникам пропавших без вести бойцов, которые в соцсетях указывают реальные населенные пункты последнего выхода на связь украинских солдат, пишет «Северный ветер». Репрессивные меры приняты в ответ на требование харьковской прокуратуры, которая пыталась обвинить российские войска в ударе по объектам гражданской инфраструктуры села Печенеги, добавил источник.

Сутками ранее канал со ссылкой на некрологи сообщил: после российских ударов по расположениям ВСУ в поселке Печенеги 23 марта существенные потери понесла 159-я мехбригада. При этом харьковская областная прокуратура сообщала о «разрушениях административных зданий» и отсутствии пострадавших, добавили авторы.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Читайте также:

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 29 марта: где сбои в России

Атака ВСУ на Ленобласть 29 марта: что с портом Усть-Луга, где были удары

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 29 марта

Харьковская область
новости
наступления
ВС РФ
Егор Зверев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ушаков подтвердил давление на США по вопросу Украины
Зеленский заявил об ударе в спину от ВПК Украины
Коробка с бомбой под Курском, атака на Москву: как ВСУ атакуют РФ 29 марта
Политэксперта похитили и убили в ЮАР
Массовый налет на поезда, атака «Кинжалами»: удары по Украине 29 марта
«Наши люди ждут»: в Иране раскрыли планы Трампа
Евраев сообщил об экстренных мерах поддержки погорельцев
Уничтоженный иранской ракетой важнейший самолет США попал на фото
«Американцы в огненном котле»: эксперт рассказал о ловушке на острове Харк
Помощник повара засудил торговую сеть из-за скользкого пола и рыбы
Британцев начали массово «паковать» в ОАЭ
Названа самая распространенная мошенническая схема в России
Жесткое столкновение фуры и микроавтобуса обернулось жертвами
ОАЭ нанесли удар по Ирану на полтриллиона долларов
Стало известно, откуда украинские дроны атаковали Усть-Лугу
Иран «похоронил» важнейший для армии США самолет
В Госдуме ответили, как остановить волну фиктивных разводов
Число эвакуированных из-за потопов в Махачкале достигло 250 человек
В США определились с главным преемником Трампа
В Чечне ввели режим ЧС
Дальше
Самое популярное
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Общество

Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов
Общество

Королевская семья Британии: новости, коронация Уильяма и Кейт за $50 млн
Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.