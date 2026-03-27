27 марта 2026 в 12:35

Ильиновка, Липовка, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 27 марта

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта, сообщают военкоры. Какие последние новости об этом известны сегодня, 27 марта? Что происходит у Белицкого, Волчанска, Гришино, Дробышево, Ильиновки, Константиновки, Кривой Луки, Молодецкого, Миньковки, Нового Донбасса, Липовки, Озерного, Павловки, Сергеевки, Степановки, Сухецкого, Федоровки Второй, Харькова и Яровой?

WarGonzo

По данным Telegram-канала WarGonzo, на Красноармейском направлении продолжаются боестолкновения у Сергеевки, Молодецкого, Новоподгорного.

«На Добропольском направлении не стихают бои в Белицком и Новом Донбассе. На Константиновском направлении продолжаются бои в Берестке, Ильиновке и на юге Константиновки. На Краснолиманском направлении продолжается наступление ВС РФ в районе Святогорска. На Северском направлении войска РФ продвигаются западнее Калеников. Идут бои в Рай-Александровке, в районе Федоровки Второй и Липовки. Харьковский фронт. На Волчанском направлении есть успехи на участке между Графским и Верхней Писаревкой. Продолжаются бои в Волчанских Хуторах. ВС РФ расширяют зону контроля в районе Избицкого. Войска РФ возобновили наступление на Великобурлукском направлении», — говорится в публикации.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Два майора»

На Харьковском направлении ВС РФ активно продвигаются вперед в районе Волчанска, сообщает Telegram-канал «Два майора».

«На Славянском направлении российские подразделения продолжают наступать и продвигаются к западу от Калеников. Продолжается бои на рубеже Федоровка Вторая — Никифоровка. Группировка войск „Восток“ вела активные бои в районах Гуляйполя, Воздвижевки и Терноватого, продвигаясь на запад. На севере ВСУ предпринимали неудачные атаки через реку Волчья, но были подавлены огневым поражением. В результате упреждающего огневого поражения уничтожено семь пикапов, два квадроцикла и до взвода живой силы ВСУ», — отмечают военкоры.

«Дневник десантника»

В районе Красноармейска идут ожесточенные бои, пишет Telegram-канал «Дневник десантника».

«Идет зачистка Гришино, пытаемся закрепиться в Васильевке и Александровке. Продолжаются тяжелые бои на южной окраине Сергеевки, севернее Молодецкого и в селе Новоподгородное, а также в районах Белицкого и Нового Донбасса. На Константиновском направлении ВС РФ применяют тактику проникновения малыми штурмовыми группами. Харьковское направление. Продолжаем давить противника на данном направлении. ВС РФ выявляют и уничтожают позиции ВСУ, вражескую бронетехнику, огневые точки, пехоту ВСУ и БПЛА», — сообщили военкоры.

Читайте также:

Удары по Украине сегодня, 27 марта: какие цели ВСУ поражены, последствия

Наступление ВС РФ на Харьков 27 марта: ситуация в Купянске, контратаки ВСУ

Магнитные бури сегодня, 27 марта: что завтра, головные боли, тревожность

Иван Смирнов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россия потребовала усиления защиты от Украины энергопоставок в Черном море
Ушел из жизни бывший капитан «Нефтехимика»
«Я ей очень благодарна»: Волочкова назвала человека, заменившего ей мать
Машины с гуманитарным грузом из РФ пересекли границу Азербайджана и Ирана
В Петербурге обнаружили крупную партию зараженных фруктов из Чили
Куба обратилась к Ватикану с важной просьбой касательно США
Зеленского уличили в откровенной лжи после слов о Донбассе и США
США перекрыли иранские ракетные базы «консервными банками»
В Петербурге задержали администраторов узла связи для мошенников
Звезда сериала «Постучись в мою дверь» дала показания по делу о наркотиках
«Отмечены попытки»: МИД РФ зафиксировал новые атаки на ключевые газопроводы
Врач рассказал, кто прежде всего рискует заболеть туберкулезом
Дибров двумя словами описал бывшую жену
Владельцам российских вейп-шопов сообщили неприятную новость
В России могут расширить список статей УК РФ, при которых отправят на СВО
Названы сроки запуска нового российского пилотируемого корабля в космос
Посольство РФ потребовало усилить охрану объектов после поджога в Праге
«Это чепуха»: США предрекли жестокое поражение в противостоянии с Ираном
Врач рассказала о перекрестной аллергии при цветении пыльцы
Эксперт рассказал, почему у Toyota сложился имидж очень надежных авто
Дальше
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
