27 марта 2026 в 08:00

Победный марш-бросок, провал танков Abrams ВСУ: новости СВО к утру 27 марта

Штурмовики ВС России захватили опорные пункты ВСУ в Запорожской области

Российские штурмовики благодаря марш-броску протяженностью 20 км под обстрелами дронов Вооруженных сил Украины захватили опорные пункты противника в Запорожской области, украинские БПЛА попытались ударить по промзоне в Череповце. Самые важные темы по конфликту на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Марш-бросок российских бойцов решил исход боя в зоне СВО

Штурмовики группировки «Восток» в Запорожской области захватили украинский опорный пункт после марш-броска длиной 20 км в зоне работы дронов противника, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Продвижение бойцов корректировали с БПЛА, что позволило им безопасно миновать заминированные участки и инженерные заграждения, уточнили в ведомстве.

Военные скрытно вышли к позициям ВСУ с тыла. В ходе боя бойцы блокировали выходы из укреплений, отрезав противнику пути к отходу. Попытка командования украинской армии направить резервы для восстановления утраченного положения была пресечена: группу подкрепления обнаружили и ликвидировали на подходе ударными БПЛА.

Череповецкая промзона попала под удар беспилотников

Украинские беспилотные летательные аппараты предприняли попытку атаки на промышленную зону Череповца, сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. По его словам, силы противовоздушной обороны отражают налет, на месте падения обломков работают экстренные службы.

Официальной информации о пострадавших и возможных разрушениях на момент публикации не поступало. Ситуация остается на контроле оперативных служб. Жителей призывают сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам.

Пленный рассказал, как заключенных на Украине вынуждают идти на фронт

Заключенным на Украине искусственно увеличивают сроки, чтобы склонить их к подписанию контрактов с ВСУ, заявил пленный Дмитрий Литвин. По его словам, давление осуществляется через систему дисциплинарных наказаний и ужесточение условий содержания.

Сам Литвин был приговорен к семи с половиной годам лишения свободы по статье о непреднамеренном убийстве. Уже находясь в заключении, он подписал контракт с 1-м отдельным штурмовым полком ВСУ «Да Винчи», который ранее формировался из представителей «Правого сектора» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

Российские силы расправились с 36 украинскими дронами

Российские средства противовоздушной обороны отразили массированную атаку беспилотников в вечерние часы. За два часа над четырьмя регионами страны было уничтожено 36 украинских дронов самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ.

Атака пришлась на период с 21:00 до 23:00 по московскому времени. Беспилотники были сбиты над Брянской, Курской, Ленинградской и Смоленской областями. Дежурные средства ПВО сработали оперативно, не допустив поражения гражданских объектов.

Дроны армии РФ «переиграли» американские Abrams в зоне спецоперации

Вооруженным силам Украины пришлось вывести танки Abrams, которые им предоставили США, из зоны специальной военной операции. По информации СМИ, боевые машины просто не справились с натиском российских дронов.

За три года использования техника США не принесла ВСУ серьезных успехов. Кроме того, обслуживание Abrams оказалось слишком сложным для украинских бойцов, а ограниченное количество этих машин превратило их в «легкие мишени» для ВС РФ, резюмировали журналисты.

