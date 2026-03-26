Два провала ВСУ и бронемашина «три в одном»: новости СВО на вечер 26 марта

Армия России обзавелась бронемашиной, заменяющей сразу три вида техники, освободила село Шевяковка и вклинилась в оборону противника под Сумами, а украинские войска остались без ротации под Харьковом. Самые важные темы по конфликту на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 26 марта, читайте в материале NEWS.ru.

Одна машина заменила три вида техники на фронте

Как рассказал индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев, российские военнослужащие приняли на вооружение универсальную бронированную инженерную машину, которая по совокупности характеристик не имеет аналогов в мире. По его словам, комплекс обладает функциями сразу трех машин: ремонтно-эвакуационной, разграждения и разминирования.

Оздоев уточнил, что за последнее время «Уралвагонзавод» также передал Министерству обороны России инженерные машины разграждения и бронированные ремонтно-эвакуационные машины БРЭМ-80. Все это современные инженерные средства, которые помогают российским бойцам в зоне спецоперации.

ВСУ остались без ротации под Харьковом

Министерство обороны сообщило, что военнослужащие Вооруженных сил России освободили село Шевяковка Купянского района Харьковской области Украины. С боевой задачей успешно справились бойцы подразделения группировки войск «Север».

Кроме того, как рассказал командир подразделения с позывным Грек, подразделения войск беспилотных систем группировки «Север» ежедневно наносят удары FPV-дронами по позициям украинской армии на Харьковском направлении, что затрудняет ее ротацию и усиливает напряжение в рядах противника. По его словам, дроны уничтожают транспорт снабжения, роботизированные комплексы и тяжелые гексакоптеры, которые противник использует для доставки боеприпасов и продовольствия.

ВС Украины Фото: Социальные сети

ВС РФ вгрызлись в оборону врага под Сумами

Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские военные отбросили украинские подразделения на третью линию обороны у Искры в Сумской области. Он пояснил, что пространство между позициями в этом районе увеличилось до двух километров. Министерство обороны не комментировало эту информацию.

Марочко добавил, что армия России значительно расширила зону контроля недалеко от населенного пункта Сопычь в Сумской области. Таким образом военнослужащим удалось вклиниться в оборону противника на данном участке на полкилометра. Министерство обороны это также не комментировало.

Как отметил военный эксперт Василий Дандыкин, Вооруженные силы Украины теряют позиции под Сумами вследствие морального истощения. По его словам, российские войска в свою очередь подавляют украинское сопротивление и освобождают населенные пункты на данном участке фронта.

Когда ждать триумфального наступления на Константиновку

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил в беседе с NEWS.ru, что говорить о триумфальном весеннем наступлении российских войск на Константиновку Донецкой Народной Республики пока преждевременно. Он пояснил, что ситуация на линии соприкосновения остается сложной.

Депутат добавил, что обстановка в районе Константиновки достаточно непростая, поскольку этот крупный населенный пункт долгое время готовился украинской стороной к обороне. Он подчеркнул, что героизм и упорство российских бойцов позволяют преодолевать любые укрепления противника.

Как считает военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» полковник в отставке Виктор Баранец, освобождение Константиновки — это шаг к стратегической битве за Славянск и Краматорск и выполнению глобальных целей СВО. По его словам, эти бои имеют историческое значение.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Назван срок полного разгрома ВСУ

Доктор военных наук капитан 1-го ранга запаса Константин Сивков предположил в беседе с NEWS.ru, что Вооруженные силы Украины могут быть разгромлены российскими войсками в течение трех месяцев. По его словам, для достижения этой цели потребуется проведение наступательной операции с одобрения политического руководства страны.

Сивков подчеркнул, что в данный момент на Украине наблюдается крайне печальная обстановка. По словам военного эксперта, Россия имеет преимущество над врагом в плане подготовки личного состава, мотивации бойцов, оснащения военной техники и количества бронетанковых единиц, а также господствует в воздухе.

