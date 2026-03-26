26 марта 2026 в 12:15

«Северяне» выбили ВСУ из села в Харьковской области

Минобороны: ВС России освободили село Шевяковка Харьковской области

ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащие Вооруженных сил России освободили село Шевяковка Купянского района Харьковской области Украины, заявили в пресс-службе Министерства обороны РФ. По информации ведомства, с боевой задачей успешно справились бойцы подразделения группировки войск «Север».

Подразделения группировки войск «Север» в результате активных и решительных действий установили контроль над населенным пунктом Шевяковка, — отметили в Минобороны.

Село, основанное в 1799 году, находится примерно в двух километрах от границы с Россией и в 122 километрах от Харькова. До 17 июля 2020 года Шевяковка входила в Меловский сельский совет Великобурлукского района Харьковской области.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские военные атаковали склад с украинскими беспилотниками в Черниговской области. По его сведениям, удар пришелся по помещению в районе населенного пункта Репки. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

До этого сообщалось, что российские войска в ночь на 26 марта нанесли удар по маршруту доставки военных грузов для ВСУ в Одесской области. Пострадала паромная переправа в районе города Вилково. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

