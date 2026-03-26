Назван срок, за который Россия может полностью разгромить ВСУ Военэксперт Сивков: Россия может разгромить ВСУ за три месяца

Вооруженные силы Украины могут быть разгромлены российскими войсками в течение трех месяцев, заявил NEWS.ru доктор военных наук капитан 1-го ранга запаса Константин Сивков. По его словам, для достижения этой цели потребуется проведение наступательной операции с одобрения политического руководства страны.

Вся группировка украинской армии на востоке Украины должна оказаться в критическом положении. Для этого нужно политическое решение руководства, которого пока нет. Но если оно будет, то в течение двух-трех месяцев ВСУ могут быть полностью разгромлены за счет проведения наступательной операции. В этом случае количество освобожденных населенных пунктов, таких как хутор или село, за сутки может достигать 200–300 единиц с продвижением на 40–50 километров. Сейчас российские войска занимаются вытеснением украинских военных, медленно наступая и решая задачу уничтожения энергетики и военной экономики. Наша ставка на это, — высказался Сивков.

Он подчеркнул, что в данный момент на Украине наблюдается крайне печальная обстановка. По словам военного эксперта, Россия имеет преимущество над ВСУ в плане подготовки личного состава, мотивации бойцов, оснащения военной техники и количества бронетанковых единиц, а также господствует в воздухе.

В этой гибридной войне враг не Украина, а Европа. И там комплекс действий. Во-первых, надо измотать европейцев, но без боекомплекта. Надо уничтожить мотивационную часть в украинской риторике, чтобы их общество созрело к тому, что пора сносить [Владимира] Зеленского (президент Украины. — NEWS.ru). Создались обстоятельства, которые позволят ликвидировать пятую колонну. Результаты уже есть. Запад развалился как единое целое. В Европе и США имеются большие проблемы. Поэтому нам не надо мешать противнику делать глупости. Таким образом, мы наступаем не второпях, — заключил Сивков.

Ранее военный эксперт Виталий Киселев заявил, что ВСУ несут крупные потери в Константиновке. При этом, по его словам, снабжение украинских войск в этом городе нарушено. Минобороны РФ информацию не комментировало.