Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 26 марта

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 26 марта?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 26 марта

В ночь на 26 марта в Троицком административном округе Москвы обломки беспилотного летательного аппарата упали вблизи села Кленово. В результате в частном доме начался пожар, и один человек получил травмы.

Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, на месте работают городские экстренные службы, раненому оказывают всю необходимую помощь.

Всего за сутки на подлете к российской столице нейтрализовано 29 беспилотных летательных аппаратов. Аэропорты Внуково и Шереметьево работают по утвержденному расписанию, согласованному с официальными органами.

Telegram-канал Mash утверждает, что взрывы также слышали в подмосковных Дубне, Кубинке и Чехове.

Сведений о других пострадавших и разрушениях на данный момент нет. Минобороны РФ информацию об атаке на Москву пока не комментировало.

Также ночью в четверг Telegram-канал SHOT сообщил, что в Выборге Ленинградской области раздалась серия из 10–12 взрывов. По информации канала, в Ленинградской области работают средства противовоздушной обороны. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

По версии SHOT, жители города проснулись от звуков, похожих на взрывы, около 01:30 мск. По информации канала, силы противовоздушной обороны уже уничтожили несколько беспилотных летательных аппаратов.

Позднее губернатор региона Александр Дрозденко заявил, что средства противовоздушной обороны сбили более 20 беспилотников Вооруженных сил Украины над Ленинградской областью.

По информации Дрозденко, при атаке зафиксированы повреждения в промзоне. Отражение удара ведется над Киришским районом, добавил он.

Кроме того, глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что женщина пострадала в результате удара украинского беспилотника по автомобилю в селе Белянка Шебекинского округа. По его информации, медики диагностировали у нее минно-взрывную травму и баротравму.

«Женщина получила минно-взрывную травму и баротравму. В больнице пострадавшей оказана необходимая помощь, лечение продолжит амбулаторно. Транспортное средство повреждено», — отметил Гладков.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

В ночь на 25 марта ВСУ попытались атаковать регионы России с помощью 389 БПЛА, уточнили в военном ведомстве. Дроны сбили над Брянской, Смоленской, Калужской, Курской, Тверской, Орловской, Белгородской, Тульской, Псковской, Новгородской, Вологодской и Ленинградской областями. Кроме того, ВСУ пытались атаковать Московский регион и Крым, заявили в Минобороны.

Губернатор Александр Дрозденко сообщил, что 56 БПЛА были уничтожены над Ленинградской областью в ходе отражения воздушной атаки. По предварительной информации, никто не пострадал.

«В Усть-Луге в зоне порта ведется локализация возгорания. В Выборге повреждена кровля жилого дома», — отметил он.

Дроны ВСУ ударили по Кронштадту, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. По его данным, обошлось без пострадавших.

«Частичные повреждения получило остекление нескольких жилых домов и автомобилей. Разрушений нет. Для жителей организуется пункт горячего питания», — отметил он.

В Минобороны РФ не комментировали информацию об атаках ВСУ на Ленинградскую область.

Белгород и Белгородский округ подверглись ракетному обстрелу ВСУ, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По его словам, в результате атаки была серьезно повреждена энергетическая инфраструктура. По предварительным данным, пострадавших нет.

«Зафиксированы перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла», — написал Гладков.

Позже губернатор уточнил, что ночью порядка 450 тысяч человек остались без света. По его данным, восстановительные работы будут проводиться в течение нескольких дней.

«Обстановка в приграничье Белгородской области продолжает оставаться крайне напряженной. Только за последние два дня 14 человек получили ранения, поэтому приняли решение: из социальных учреждений, которые находятся непосредственно вдоль границы, жителей, которые не могут сами себе оказать помощь, будем перемещать в другие регионы», — объявил глава региона.

Гладков отметил, что в селе Замостье двое мужчин были ранены в результате атаки FPV-дронов. Их госпитализировали, медики оценивают состояние одного из пострадавших как тяжелое.

По данным губернатора, Белгородскую область за сутки атаковали 117 дронов. Кроме того, под обстрелом оказались населенные пункты Грайворонского округа. ВСУ выпустили по ним четыре боеприпаса.

В Минобороны РФ не комментировали сведения об атаках ВСУ на Белгородскую область.

