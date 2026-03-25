Наступление ВС РФ на Запорожье 25 марта: сводка, что у Гуляйполя, новости

Российские эксперты и военкоры продолжают обсуждать текущую ситуацию в Запорожской области, где ВС РФ ведут наступление. Какие последние новости об этом выходили сегодня, 25 марта 2026 года, что сейчас происходит у Запорожья, Гуляйполя, Орехова, Работино, Пятихаток, Степового, Степногорска, Малой Токмачки, Приморского?

Бои и события на Запорожском направлении в среду, 25 марта: обстановка на фронте сегодня

«На Запорожском участке противник наращивает свои усилия в Степногорске, северная часть поселка находится в серой зоне. В Приморском и у Орехова продолжаются взаимные обстрелы дронами и артиллерией. В Михайловке погиб мирный житель, повреждены частные дома. На Гуляйпольском направлении ВС РФ ведут штурмовые действия в районе Гуляйпольского, Чаривного и наносят удары по позициям врага в Новоселовке. Севернее продолжаются тяжелые бои в районе Верхней Терсы и Воздвижевки, а логистические маршруты противника находятся под огневым контролем. На северном фланге от Покровского до Великомихайловки противник перешел в оборону и не предпринимает попыток контратак», — пишет военный блогер Олег Царев.

Военный эксперт Андрей Марочко в беседе с NEWS.ru отметил, что ВСУ боятся проблем на Запорожском направлении.

«Касаемо бурного обсуждения, которое сейчас происходит в украинском информационном пространстве и у их западных кураторов, по теме наступления [России] на город Запорожье, могу отметить, что это больше похоже на эстонскую реакцию. Я еще два месяца назад говорил о серьезных успехах наших войск на данном направлении. Более того, мои слова были подтверждены заявлением Министерства обороны Российской Федерации. Пропагандистская карта, работающая под кураторством ГУР Украины, не соответствует действительности и запоздала, наверное, на три месяца. Что касается происходящего на данном направлении, то у них отмечен под нами только населенный пункт Степногорск. А мы уже находимся в районе Речного, это почти более семи километров севернее от данного населенного пункта», — подчеркнул аналитик.

По словам Марочко, на самом деле расстояние сейчас до города Запорожье намного меньше, нежели 14 километров.

«В целом хочу отметить, что данное направление является сложным. Здесь очень сложный рельеф местности. Более того, нужно учитывать, что сам город Запорожье — это большой промышленный город-миллионник, который нельзя взять с ходу. Придется очень серьезно потрудиться нашим военнослужащим, чтобы выбить украинских боевиков с нашего оккупированного областного центра. Так что сейчас все это бурление вокруг Запорожья, по моему мнению, не что иное, как подготовка украинского и западного общества к обвалу фронта и очень нелицеприятным для них новостям с данного направления. Естественно, они пытаются смягчить подобные эпизоды с помощью неправдивой информации, которую подают», — добавил он.

«Фронтовая птичка» рассказала, что центр управления беспилотниками и энергетическая инфраструктура, работающая на нужды ВСУ, поражены в Запорожской области.

«В Новоданиловке выявляют и уничтожают позиции ВСУ в заброшенных домах. Севернее Малой Токмачки нашим войскам удалось продвинуться к ряду укреплений противника, которые контролируют трассу от Омельника до Орехова. Дроноводы группировки войск „Восток“ выжгли опорный пункт противника у села Любицкого в Запорожской области. Здесь у ВСУ центр связи, склад с боеприпасами и точки запуска беспилотников. Были. Они не давали пройти российской армии. При этом противник старается прорваться к Степногорску и накапливает в том районе силы», — добавил автор канала.

Минобороны РФ вчера сообщило, что на Запорожском направлении снайперские пары незаметно заняли позиции, вычислили и поразили вражескую группу и БПЛА, это дало возможность штурмовикам прорваться вглубь обороны и закрепиться на новых рубежах.

«Продвигалась группа противника из семи человек. Отработали по ним. Они успели доложить, что в лесополке — засада, сразу прилетела „Баба-яга“. Они нас искали. Не нашли. „Баба-яга“ ушла на соседний опорник, где были наши штурмовики. Пока она собиралась делать сброс, мы ее поразили», — рассказал командир подразделения Локи.

