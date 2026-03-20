Отъезд в Таиланд, мнение об СВО, третий брак: куда пропал Гоша из «Универа»

Актер Алексей Гаврилов прославился благодаря сериалу «Универ». Чем он сейчас занимается, что говорил о спецоперации?

Чем известен Гаврилов

Алексей Гаврилов родился 6 августа 1983 года в Магнитогорске в семье военного. В конце 1994 года переехал в Москву. Окончил ВГИК, куда смог поступить только с третьего раза.

Популярность ему принесла роль Гоши Рудковского в комедийном сериале «Универ» и его спин-оффе «СашаТаня». Также он снимался в лентах «Любовь моя», «Жизнь по вызову», «Букины», «Постучись в мою Тверь», «Домовенок Кузя», «Тень Чикатило» и других.

Всего в его фильмографии на данный момент более 30 работ.

Что известно о личной жизни Гаврилова

Первой супругой Алексея Гаврилова была инструктор по йоге Марина Мельникова, вместе с которой он переезжал в Таиланд. В браке родился сын Соломон. В 2020 году пара развелась, и артист вернулся в Россию.

Спустя время Гаврилов женился на Мари Кирти, которая родила ему сына Рами.

В 2024 году актер узаконил отношения с Катериной Кейру, игроком сборной России по баскетболу, чемпионкой Европы, бронзовым призером ЧМ РФ. В том же году у пары родилась дочь Эллая.

Актер Алексей Гаврилов и его супруга баскетболистка Катерина Кейру с детьми Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Почему Гаврилов ушел из «Универа»

Алексей Гаврилов признавался, что он перестал сниматься в сериале «Универ» из-за проблем со здоровьем.

«Я был вегетарианцем, у организма было истощение. Тогда мы с авторами прописали историю о том, что Гоша уйдет в армию, чтобы, если вдруг что, он мог вернуться», — вспоминал он в интервью журналисту Светлане Баласанян.

При этом его герой Гоша Рудковский возвращался в «Универ». Также он снимался в спин-оффе сериала «СашаТаня».

Гаврилов окончательно покинул проект в 2016 году, поскольку понял, что «перерос своего персонажа». Также, по его словам, ему не были близки ценности, которые пропагандировал его герой.

«Причин ухода из сериала „СашаТаня“ несколько. Во-первых, нечего было играть, у Гоши было мало эпизодов, а у меня уже началась жизнь в Таиланде. Во-вторых, то, что пропагандировал мой герой, мне не было близко. Я интересуюсь геополитикой, у меня много друзей, связанных с околокремлевской деятельностью, а меня ассоциировали с Гошей», — уточнил Гаврилов.

Что Гаврилов говорил о спецоперации

Алексей Гаврилов поддерживает проведение спецоперации и не понимает коллег, которые осуждают действия российских властей.

Алексей Гаврилов Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

«Я не понимаю, как можно быть против действий российских властей. Я слишком хорошо знаю историю, чтобы быть против. У РФ не было другого выхода, кроме как начать спецоперацию», — комментировал он в интервью Светлане Баласанян.

Также он заявлял, что не собирается уезжать из РФ.

«Я остаюсь в России и люблю ее, это родина моих предков, моя родина. Я останусь со своей страной в любой ситуации», — говорил Гаврилов NEWS.ru.

Чем сейчас занимается Гаврилов

Алексей Гаврилов продолжает творческую деятельность.

Сейчас в прокате идет комедия «Домовенок Кузя — 2» с его участием. В скором времени также можно будет увидеть сериал «В лето сбежим» с Гавриловым.

