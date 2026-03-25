Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 25 марта

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 25 марта?

В ночь на 25 марта глава Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале сообщил, что Белгород и Белгородский округ подверглись ракетному обстрелу. По его словам, в результате атаки была серьезно повреждена энергетическая инфраструктура. По предварительным данным, пострадавших нет.

«Белгород и Белгородский округ подверглись ракетному обстрелу со стороны ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет. Нанесены серьезные повреждения объектам энергетической инфраструктуры. В результате зафиксированы перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла. Более точный масштаб повреждений сможем оценить в светлое время суток», — написал Гладков.

Кроме того, ночью в среду более 30 беспилотников ВСУ ликвидировали над Ленинградской областью. Губернатор Александр Дрозденко сообщил, что специалисты ликвидируют возгорание в порту Усть-Луга, предварительно данных о жертвах нет.

«Над Ленобластью средствами ПВО и РЭБ уничтожено 33 БПЛА. Ликвидируется возгорание в порту Усть-Луга», — написал губернатор в Telegram-канале.

Дрозденко отметил, что, по предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Расчеты ПВО продолжают боевую работу.

Также системы ПВО уничтожили направлявшийся в сторону Москвы украинский БПЛА, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в МAX. По его словам, на месте падения обломков дрона работают специалисты экстренных служб.

«ПВО Минобороны сбила беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

По информации Минобороны, силы ПВО в ночь на 24 марта ликвидировали 55 украинских беспилотников. БПЛА сбили над Курской, Белгородской, Брянской, Калужской, Тульской и Липецкой областями. Кроме того, дроны ВСУ попытались атаковать Республику Крым, Московский регион и акваторию Черного моря.

Беспилотник ВСУ атаковал здание реанимационного отделения Васильевской центральной районной больницы в Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. По его словам, обошлось без пострадавших.

«Повреждены оконные остекления. К счастью, благодаря оперативной работе наших служб и тому, что большинство пациентов находилось в укрытиях, жертв удалось избежать», — написал он.

По словам губернатора, ВСУ также ударили по машине скорой помощи в Васильевском округе. Он уточнил, что никто не пострадал.

Балицкий также сообщил об обстреле противником поселка Михайловка.

«В результате удара повреждены шесть домовладений. К сожалению, есть погибшая — женщина 1955 года рождения», — сообщил он.

В Минобороны РФ не комментировали сведения Балицкого об атаках ВСУ на Запорожскую область.

Сотрудники ФСБ пресекли в Москве и области серию терактов, готовившихся по заданию украинских спецслужб, сообщили в Центре общественных связей ведомства. В спецслужбе уточнили, что злоумышленники планировали совершить диверсии против критически важных объектов, представителей органов власти, военнослужащих Минобороны России и сотрудников правоохранительного блока.

В ФСБ уточнили, что в Москве был задержан гражданин иностранного государства 1994 года рождения, участвовавший в организованном украинскими спецслужбами контрабандном канале поставки средств поражения из Польши через Белоруссию. Он получил по заданию куратора в транспортно-логистической компании посылку с 504 самодельными взрывными устройствами, замаскированными под стельки для обуви с подогревом. В дальнейшем злоумышленники планировали отправить эти изделия под видом гуманитарной помощи в воинские части, находящиеся в зоне СВО.

«По заключению специалистов-взрывотехников ФСБ России мощность каждого взрывного устройства составляет 1,5 грамма в тротиловом эквиваленте. Детонация происходит при подключении стелек к источнику питания и предназначена для отрыва части конечности военнослужащего при их использовании во время выполнения боевых задач», — сообщили в ведомстве.

