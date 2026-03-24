Наступление ВС РФ на Харьков 24 марта: войска дезертируют, Купянск-Узловой

Военблогеры публикуют новые сводки из Харьковской области. Какие последние новости известны сегодня, 24 марта 2026 года, что происходит в Волчанске, где ТОС обратили в бегство целую бригаду, близится ли развязка в Купянске-Узловом?

Наступление ВС России на Харьков 24 марта

Российские штурмовые группы с ожесточенными боями продвигаются вглубь Харьковской области, ВС РФ нанесли удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Липцев, Избицкого, Старого Салтова, Великого Бурлука, Нестерного и Волоховского, сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

«На Липцевском направлении военнослужащие 127-й тяжелой мехбригады ВСУ дезертировали после получения информации о применении подразделениями РХБЗ „северян“ тяжелых огнеметных систем по соседним позициям», — отметил источник.

На Волчанском направлении, пишет канал, штурмовые группы ВС РФ продвинулись на 11 участках до 500 метров; на Великобурлукском — на пяти участках до 700 м.

В район Нестерного командование ВСУ перебросило наиболее подготовленные штурмовые группы 1-го погранотряда — большинство украинских пограничников имеют опыт участия в АТО и причастны к военным преступлениям против мирных жителей Донбасса, утверждают авторы.

Потери украинской стороны в зоне ответственности Северной группировки войск в Харьковской области составили более 50 человек за сутки; также уничтожены различные вооружения и техника, пункты управления БПЛА, склады матсредств, сообщил «Северный ветер».

ВС РФ

«На Купянском направлении ВС РФ занимают новые позиции восточнее Петропавловки. Есть продвижение в районе Купянска-Узлового — севернее Песчаного и в сторону Куриловки. На Волчанском направлении продолжаются тяжелые бои в Волчанских Хуторах», — утверждает Telegram-канал WarGonzo.

По словам экс-депутата Рады Олега Царева, на Купянском участке нет радикальных изменений; на восточном берегу Оскола российские бойцы укрепляют положение в районе Куриловки и южнее с целью охвата Купянска-Узлового с юга.

«На Харьковском направлении — позиционные бои к югу от Старицы и ближе к Верхней Писаревке. В районе Волчанских Хуторов ВС РФ продвинулись до 600 м. Артиллерия и дроны бьют по позиционным районам врага в районе Старого Салтова, Чугуева, Липцев. Противник, пользуясь сильным туманом, который стоит на этом участке последние дни, стягивает к Волчанску резервы», — заявил Царев.

Сутками ранее российские войска нанесли удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Избицкого, Верхней Писаревки, Нестерного, Приколотного, а также сел Польное и Сосновый Бор, писал «Северный ветер». Войска РХБЗ выжигали при помощи ТОС опорные пункты 157-й тяжелой мехбригады ВСУ по периметру Волчанских Хуторов, добавил источник.

Российские штурмовики продвигались на Волчанском направлении — на 10 участках до 350 м, Великобурлукском — на трех участках до 300 м. Расчет ТОС уничтожил живую силу 1-й бригады теробороны на опорном пункте в районе Шевяковки.

Олег Царев накануне сообщил, что в Купянске идут активные боевые действия, на юге от города российские бойцы создают условия для развития наступления на Купянск-Узловой.

«Вьетнам отдыхает», «Скоро для украинского гарнизона в Купянске-Узловом наступит развязка», «Русские ТОС обратили в бегство целую бригаду!» — пишут пользователи Сети.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

