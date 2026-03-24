Взрыв в Севастополе: что известно к утру 24 марта, версии, это теракт ВСУ?

Последствия взрыва в жилом доме в Севастополе. Взрыв произошел в одном из жилых домов Севастополя на улице Павла Корчагина

МЧС исключило версию о взрыве бытового газа при трагедии в Севастополе. Что известно о взрыве в жилом доме, сколько жертв, был ли это теракт ВСУ?

Что известно о взрыве в Севастополе к утру 24 марта

Взрыв в жилом доме № 14 на улице Павла Корчагина в Севастополе произошел около 23:40 в понедельник. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что аварийно-спасательные работы продолжались всю ночь.

ГУ МЧС по Севастополю сообщило, что выгорели 10 квартир. Из-за взрыва произошло частичное обрушение стены в одной из квартир на первом этаже и частичное обрушение внутренних перекрытий и конструкций с первого по третий этаж.

Повреждения получили четыре соседних многоквартирных дома: в ближайшем загорелись квартиры в двух подъездах, в других выбиты стекла.

Сколько жертв после взрыва в жилом доме в Севастополе

В МЧС объявили, что спасатели завершили работу по поиску людей на месте взрыва в Севастополе. Подтверждена гибель одного человека. При этом один из жильцов числится пропавшим без вести.

«К глубокому сожалению, одна женщина погибла. Приношу искренние соболезнования родным и близким. Один человек числится пропавшим без вести. Сейчас в больницах находятся 12 севастопольцев, среди них — трое детей. Вся необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме. Мы молимся за их скорейшее выздоровление», — объявил губернатор Развожаев.

По данным Следственного комитета, погибла хозяйка квартиры, где произошел взрыв. Ее сын 2006 года рождения числится без вести пропавшим.

Последствия взрыва в жилом доме в Севастополе. Взрыв произошел в одном из жилых домов Севастополя на улице Павла Корчагина Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Аварийно-спасательные работы на месте ЧП в Севастополе завершены. Губернатор заверил, что ЧП в Севастополе находится «под полным контролем». Жители пострадавших домов № 14 и 20 эвакуированы, для них развернут пункт временного размещения.

Какие есть версии взрыва в Севастополе, это теракт ВСУ?

СК РФ возбудил уголовное дело по статье 109 УК (причинение смерти по неосторожности; наказывается лишением свободы на срок до четырех лет). При этом причина взрыва до сих пор не названа.

«Специалисты уже провели первичное обследование. Версия взрыва бытового газа официально исключена. Сейчас на месте работают криминалисты, взрывотехники, специалисты Следственного комитета и ФСБ. Точную причину правоохранительные органы сформулируют по завершении всех экспертиз», — сообщил Развожаев.

Вторая основная версия: по жилому дому мог ударить беспилотник ВСУ. Во время взрыва в Севастополе была объявлена тревога по БПЛА, сообщал Telegram-канал Lpr1. Сразу после, в 23:52, был дан отбой тревоги. Развожаев отмечает, что ночью налеты БПЛА повторялись, затрудняя работу спасателей.

Версия теракта со стороны ВСУ официально не подтверждена; неизвестно, какой дрон мог ударить в дом на Павла Корчагина и почему он не был замечен.

Всего, по данным Минобороны РФ, в ночь на 24 марта над территорией России были перехвачены и уничтожены 55 украинских БПЛА самолетного типа. Их сбивали над территориями Курской, Белгородской, Брянской, Калужской, Тульской, Липецкой областей, Республики Крым, Московского региона и над акваторией Черного моря.

