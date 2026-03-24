Кадры с раскуроченным взрывом домом в Севастополе попали в Сеть МЧС опубликовало кадры с места взрыва в жилом доме в Севастополе

Кадры с места мощного взрыва в жилом доме в Севастополе попали в Сеть. В МЧС на странице во «ВКонтакте» отметили, что спасатели всю ночь разбирали завалы.

Аварийно-спасательные работы в Севастополе продолжались всю ночь. Всю ночь вручную и при помощи тяжелой техники разбирают завалы и плиты в поисках возможных пострадавших, вывозят строительный мусор. На месте происшествия и в пункте временного размещения работают психологи МЧС России, — уточнили в ведомстве.

Ранее МЧС сообщило, что взрыв бытового газа полностью исключили из возможных причин ЧП в многоквартирном доме в Севастополе. Губернатор Михаил Развожаев подтвердил, что специалисты опровергли основную версию. По его словам, власти города помогут восстановить пострадавшие квартиры, а жителей пока разместят в ПВР.

До этого сообщалось, что число пострадавших в результате взрыва в жилом доме на улице Павла Корчагина в Севастополе увеличилось до 12 человек. Все они находятся в больнице, в их числе трое детей. Один из них в тяжелом состоянии.