МЧС исключило основную версию взрыва в севастопольской многоэтажке МЧС: взрыв в многоквартирном доме в Севастополе произошел не из-за бытового газа

Взрыв бытового газа полностью исключили из возможных причин ЧП в многоквартирном доме в Севастополе, пишет ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС России по региону. Губернатор Михаил Развожаев подтвердил, что специалисты опровергли основную версию. По его словам, власти города помогут восстановить пострадавшие квартиры.

Если говорить о причинах, то в настоящий момент совершенно однозначно исключен взрыв бытового газа. Это все специалисты подтвердили, которые обследовали. Точная причина продолжает выясняться, — заявил губернатор.

Ранее сообщалось, что число пострадавших в результате взрыва в жилом доме на улице Павла Корчагина в Севастополе увеличилось до 12 человек. Все они находятся в больнице, в их числе трое детей.

До это стало известно, что четыре многоквартирных дома получили повреждения на улице Павла Корчагина в Севастополе после ночного взрыва. В двух здания зафиксированы точечные повреждения окон, еще в двух соседних выбито несколько стекол. Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.