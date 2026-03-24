24 марта 2026 в 09:50

Четыре многоквартирных дома получили повреждения после взрыва в Севастополе

Последствия взрыва в жилом доме в Севастополе Последствия взрыва в жилом доме в Севастополе Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
Четыре многоквартирных дома получили повреждения в результате взрыва в Севастополе, сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента. По информации агентства, в двух из них зафиксированы точечные повреждения окон, еще в двух соседних — выбито несколько стекол. Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ), сообщила пресс-служба регионального управления СК.

Следственными органами Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности в результате обрушения многоэтажного дома в городе Севастополе (ст. 109 УК РФ), — сообщили в ведомстве.

Ранее губернатор Михаил Развожаев сообщил о гибели двух человек в результате взрыва в Севастополе. По его словам, четырем пострадавших жильцам оказывается помощь. Причины и обстоятельства инцидента уточняются.

По информации Развожаева, что при взрыве оказались повреждены два дома. Он отметил, что в одной из квартир произошло частичное обрушение стены, а также внутренних перекрытий и конструкций с первого по третий этаж. В соседнем доме произошло возгорание квартир в двух подъездах, огонь локализован.

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?

