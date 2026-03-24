При взрыве в Севастополе повреждены два дома, начался пожар

При взрыве в Севастополе повреждены два дома, сообщил губернатор Михаил Развожаев на платформе Max. По его словам, пожар локализован.

На Корчагина 14 в жилом доме произошел взрыв, от взрывной волны также пострадал дом №20. По предварительной оценке, из-за взрыва произошло частичное обрушение стены в одной из квартир на 1 этаже и частичное обрушение внутренних перекрытий и конструкций с 1 по 3 этажи. В соседнем доме произошло возгорание квартир в двух подъездах, — написал он.

Также в результате взрыва в одном из жилых домов в Севастополе пришлось эвакуировать жителей, для них развернут пункт временного размещения в школе. Тех, чьи квартиры непригодны для жилья, разместят в пансионате, указал Развожаев.

Выяснилось, что два человека погибли, четырем пострадавших жильцам оказывается помощь. Причины и обстоятельства инцидента уточняются. В настоящее время на месте ЧП работают 89 человек и 23 единицы техники, от МЧС России 51 специалист и 10 автомобилей, уточнил глава региона.