Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 марта 2026 в 01:33

Два человека погибли при взрыве в жилом доме в Севастополе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Два человека погибли при взрыве в жилом доме в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале. По его словам, четырем пострадавших жильцам оказывается помощь. Причины и обстоятельства инцидента уточняются.

Из-за взрыва произошло частичное обрушение стены в одной из квартир на 1-м этаже и частичное обрушение внутренних перекрытий и конструкций с 1-го по 3-й этаж. На данный момент, к сожалению, обнаружены 2 погибших, — написал он.

В настоящее время на месте ЧП работают 89 человек и 23 единицы техники, от МЧС России 51 специалист и 10 автомобилей, уточнил глава региона.

Кроме того, взрыв газа случился в многоквартирном доме на площади Октябрьской города Россошь Воронежской области. В результате погибла 84-летняя женщина.

До этого в Минской области произошел взрыв газа в строящемся кафе на проспекте Революции. Согласно сведениям Следственного комитета Белоруссии, пострадали четыре работника, выполнявших утепление здания.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Советник верховного лидера Ирана назвал условие прекращения конфликта
В ГОСТе собираются прописать особые зоны на детских площадках
Пять дней до катастрофы: как Иран ответит на новый ультиматум Трампа
С экс-замминистра обороны РФ принудительно взыщут миллиарды рублей
Место взрыва в Севастополе сняли на видео
Раскрыта система приоритетов Киева в обмене пленными
При взрыве в Севастополе повреждены два дома, начался пожар
Сошел с ума и «уволен»: почему Лондон и Тегеран отправили Трампа «в утиль»
В Севастополе из-за взрыва эвакуировали жителей и развернули ПВР
В Британии начали ограничивать продажу топлива
Два человека погибли при взрыве в жилом доме в Севастополе
Стало известно имя поддерживаемого США потенциального лидера Ирана
Ким Чен Ын официально объявил одну страну врагом
Минфин предложил считать НДС с рыночной цены товаров из ЕАЭС
Названо число погибших при крушении самолета ВВС Колумбии
Небензя сравнил мобилизацию на Украине с охотой на людей
Ким Чен Ын переизбрался: сколько он будет править КНДР, кто его преемник
Небензя предупредил Киев по поводу новых условий переговоров
«Шпионят друг за другом»: Захарова раскрыла методику политики в Европе
Число атаковавших Москву дронов увеличилось
Дальше
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?
Общество

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения
Семья и жизнь

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.