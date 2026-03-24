Два человека погибли при взрыве в жилом доме в Севастополе

Два человека погибли при взрыве в жилом доме в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале. По его словам, четырем пострадавших жильцам оказывается помощь. Причины и обстоятельства инцидента уточняются.

Из-за взрыва произошло частичное обрушение стены в одной из квартир на 1-м этаже и частичное обрушение внутренних перекрытий и конструкций с 1-го по 3-й этаж. На данный момент, к сожалению, обнаружены 2 погибших, — написал он.

В настоящее время на месте ЧП работают 89 человек и 23 единицы техники, от МЧС России 51 специалист и 10 автомобилей, уточнил глава региона.

Кроме того, взрыв газа случился в многоквартирном доме на площади Октябрьской города Россошь Воронежской области. В результате погибла 84-летняя женщина.

До этого в Минской области произошел взрыв газа в строящемся кафе на проспекте Революции. Согласно сведениям Следственного комитета Белоруссии, пострадали четыре работника, выполнявших утепление здания.