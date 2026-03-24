Что известно о пострадавших при взрыве в Севастополе Число пострадавших при взрыве в Севастополе увеличилось до 12 человек

Число пострадавших в результате взрыва в жилом доме на улице Павла Корчагина в Севастополе увеличилось до 12, сообщил журналистам губернатор Михаил Развожаев. По его словам, которые приводит ТАСС, все они находятся в больнице, в их числе трое детей.

Ранее стало известно, что четыре многоквартирных дома получили повреждения в результате взрыва в Севастополе. В двух из них зафиксированы точечные повреждения окон, еще в двух соседних — выбито несколько стекол. Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ).

До этого Развожаев сообщил о гибели двух человек в результате взрыва в Севастополе. По его словам, четырем пострадавших жильцам оказывается помощь. Причины и обстоятельства инцидента уточняются.

По информации Развожаева, что при взрыве оказались повреждены два дома. Он отметил, что в одной из квартир произошло частичное обрушение стены, а также внутренних перекрытий и конструкций с первого по третий этаж. В соседнем доме произошло возгорание квартир в двух подъездах, огонь локализован.