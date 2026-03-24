Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 марта 2026 в 10:13

Что известно о пострадавших при взрыве в Севастополе

Число пострадавших при взрыве в Севастополе увеличилось до 12 человек

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Число пострадавших в результате взрыва в жилом доме на улице Павла Корчагина в Севастополе увеличилось до 12, сообщил журналистам губернатор Михаил Развожаев. По его словам, которые приводит ТАСС, все они находятся в больнице, в их числе трое детей.

12 человек в больнице, в том числе трое детей, — сказал он.

Ранее стало известно, что четыре многоквартирных дома получили повреждения в результате взрыва в Севастополе. В двух из них зафиксированы точечные повреждения окон, еще в двух соседних — выбито несколько стекол. Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ).

До этого Развожаев сообщил о гибели двух человек в результате взрыва в Севастополе. По его словам, четырем пострадавших жильцам оказывается помощь. Причины и обстоятельства инцидента уточняются.

По информации Развожаева, что при взрыве оказались повреждены два дома. Он отметил, что в одной из квартир произошло частичное обрушение стены, а также внутренних перекрытий и конструкций с первого по третий этаж. В соседнем доме произошло возгорание квартир в двух подъездах, огонь локализован.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Что известно о пострадавших при взрыве в Севастополе
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.