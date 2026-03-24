24 марта 2026 в 11:03

Развожаев рассказал об обстановке у дома в Севастополе, где произошел взрыв

Развожаев: ситуация со взрывом в Севастополе находится под полным контролем

Михаил Развожаев Михаил Развожаев Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
Ситуация со взрывом в жилом доме в Севастополе находится под полным контролем, заявил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. Он отметил, что на базе Инженерной школы открыли пункт временного размещения эвакуированных жителей.

Ситуация сложная, но находится под полным контролем всех городских и федеральных служб, — написал Развожаев.

Губернатор отметил, что в результате происшествия погибла женщина. Один человек числится пропавшим без вести. В больницах находятся 12 жителей, среди них трое детей, им оказывается необходимая помощь. Жители пострадавших подъездов и поврежденного дома напротив были оперативно эвакуированы. Пункт временного размещения развернут на базе Инженерной школы, где ночью работали психологи МЧС.

Взрыв в одном из жилых домов в Севастополе произошел в ночь на вторник, 24 марта. Четыре многоквартирных дома получили повреждения в результате ЧП. В двух здания зафиксированы точечные повреждения окон, еще в двух соседних выбито несколько стекол. Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Военный эксперт обвинил Запад в настраивании Средней Азии против Ирана
Поляки испугались за безопасность страны из-за войны на Ближнем Востоке
В ДНР сурово наказали наемника из Европы
Стала известна новая должность Вяльбе в объединенной федерации лыжных гонок
Адвокат назвала неочевидный способ добиться от заемщика погашения долга
Новосибирцам прислали квитанции с долгом за капремонт в 55 тыс. рублей
Европе предрекли катастрофу из-за отказа от американских ИИ-технологий
В Северной Корее впервые может появиться полиция
Четыре области Украины «погрузились во тьму»
Покупка дома обернулась для американца шокирующей находкой
В Сербии усомнились в возможности засудить НАТО за геноцид в Югославии
Дешевые корпуса для ракет начали штамповать в морском контейнере в США
Крылатые ракеты ВС РФ разносят Киев: удары по Украине 24 марта, куда попали
Экономист ответил, выгодно ли брать отпуск в апреле
Россиянам рассказали, как с 1 апреля изменится закон о рассрочке
В Турции предположили, от чего зависит окончание войны на Ближнем Востоке
Минсельхоз нашел способ поддержать российских аграриев
На свалке нашли бриллианты на более 2 млн рублей
Финансист рассказала, о каких льготах чаще всего забывают россияне
World Athletics сняла с Всероссийской федерации легкой атлетики часть санкций
Дальше
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?
«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

