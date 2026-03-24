Развожаев рассказал об обстановке у дома в Севастополе, где произошел взрыв

Ситуация со взрывом в жилом доме в Севастополе находится под полным контролем, заявил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. Он отметил, что на базе Инженерной школы открыли пункт временного размещения эвакуированных жителей.

Ситуация сложная, но находится под полным контролем всех городских и федеральных служб, — написал Развожаев.

Губернатор отметил, что в результате происшествия погибла женщина. Один человек числится пропавшим без вести. В больницах находятся 12 жителей, среди них трое детей, им оказывается необходимая помощь. Жители пострадавших подъездов и поврежденного дома напротив были оперативно эвакуированы. Пункт временного размещения развернут на базе Инженерной школы, где ночью работали психологи МЧС.

Взрыв в одном из жилых домов в Севастополе произошел в ночь на вторник, 24 марта. Четыре многоквартирных дома получили повреждения в результате ЧП. В двух здания зафиксированы точечные повреждения окон, еще в двух соседних выбито несколько стекол. Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.