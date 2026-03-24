Что известно об атаке украинских БПЛА на Севастополь Развожаев: расчеты ПВО сбили один БПЛА при попытке атаки на Севастополь

Военные отражают атаку Вооруженных сил Украины, а силы противовоздушной обороны уже уничтожили одну воздушную цель над морем в районе Севастополя, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в Telegram-канале. Он также призвал жителей соблюдать меры безопасности.

В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. Уже сбита одна воздушная цель над морем в районе Северной стороны. Не пренебрегайте мерами безопасности!, — написал Развожаев.

Ранее пять мирных жителей пострадали при атаке ВСУ на Белгородскую область, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Также, по его словам, количество раненых сотрудников МЧС увеличилось до четырех. Кроме того, в Шебекино при атаках БПЛА посечен фасад и пробита кровля здания на территории предприятия. В селе Архангельское беспилотник атаковал частное домовладение. В Борисовском округе в поселке Борисовка вследствие детонации дрона повреждены коммерческий объект и четыре автомобиля, отметил глава региона.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 249 украинских беспилотников. По данным ведомства, БПЛА уничтожили над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Смоленской, Тверской, Тульской областей.