23 марта 2026 в 23:38

Пять мирных жителей ранены при атаке на Белгородскую область

Фото: Социальные сети
Пять мирных жителей пострадали при атаке ВСУ на Белгородскую область, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Также, по его словам, количество раненых сотрудников МЧС увеличилось до четырех.

Беспилотники ВСУ атаковали пять муниципалитетов. Ранены пять мирных жителей. Количество пострадавших сотрудников МЧС в результате атаки беспилотника ВСУ в поселке Ракитное увеличилось до четырех человек, — написал Гладков.

Кроме того, в Шебекино при атаках БПЛА посечен фасад и пробита кровля здания на территории предприятия. В селе Архангельское беспилотник атаковал частное домовладение. В Борисовском округе в поселке Борисовка вследствие детонации дрона повреждены коммерческий объект и четыре автомобиля, отметил глава региона.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 249 украинских беспилотников. По данным ведомства, БПЛА уничтожили над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Смоленской, Тверской, Тульской областей.

До этого глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил, что пять частных жилых домов оказались повреждены в Станично-Луганском муниципальном округе ЛНР в результате удара украинских беспилотников самолетного типа по железнодорожной инфраструктуре.

