Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 24 марта: инфографика

В ночь на 24 марта Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 55 дронов противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 55 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Курской, Белгородской, Брянской, Калужской, Тульской, Липецкой областей, Республики Крым, Московского региона и над акваторией Черного моря», — сообщили в военном ведомстве.