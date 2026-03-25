25 марта 2026 в 04:50

Белгород подвергся ракетному удару

Белгород подвергся ракетному обстрелу, повреждена энергетическая инфраструктура

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Белгород и Белгородский округ подверглись ракетному обстрелу, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По его словам, в результате атаки была серьезно повреждена энергетическая инфраструктура. По предварительным данным, пострадавших нет.

Белгород и Белгородский округ подверглись ракетному обстрелу со стороны ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет. Нанесены серьезные повреждения объектам энергетической инфраструктуры. В результате зафиксированы перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла. Более точный масштаб повреждений сможем оценить в светлое время суток, — написал Гладков.

Ранее глава Ленобласти Александр Дрозденко сообщил, что в регионе силы противовоздушной обороны сбили 33 беспилотника. По его словам, в порту Усть-Луга произошло возгорание.

Также сообщалось, что пожилая женщина стала жертвой удара ВСУ по Михайловке в Запорожской области. Погибшей был 71 год. Кроме того, в результате атаки повреждения получили шесть жилых домов.

атаки
Белгород
ВСУ
обстрелы
повреждения
