ВСУ атаковали машину скорой помощи в Запорожской области

ВСУ атаковали машину скорой помощи в Васильевском округе Запорожской области, заявил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. По его словам, никто не пострадал.

В Васильевском муниципальном округе в результате атаки БПЛА поврежден автомобиль скорой помощи, пострадавших нет, — написал Балицкий.

Ранее губернатор сообщил, что пожилая женщина стала жертвой удара Вооруженных сил Украины по Михайловке Запорожской области. По его словам, погибшей был 71 год. Кроме того, в результате атаки повреждения получили шесть жилых домов. Он напомнил, что жители, чье имущество пострадало от ударов ВСУ, имеют право на компенсацию за утраченное или поврежденное жилье.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при атаках ВСУ пострадали пять мирных жителей, в том числе сотрудник МЧС. Кроме того, в Белгороде повреждения получили фасад многоквартирного дома и легковой автомобиль. По словам Гладкова, в поселке Ракитное дрон ударил по дому, начался пожар. Во время тушения второй беспилотник атаковал снова. В итоге сотрудник МЧС получил минно-взрывную травму, баротравму и осколочные ранения головы.