Удар по больнице, 500 бомб, налет на телецентр ДНР: ВСУ атакуют РФ 24 марта

Над Россией за сутки сбили более 140 БПЛА. Под Белгородом были ранены 12 человек. В Запорожье противник атаковал больницу и машину скорой помощи. В ЛНР под ударом оказались металлургический завод и железнодорожная инфраструктура, а в ДНР — телерадиоцентр. В Москве и области силовики предотвратили серию терактов по заданию украинских спецслужб. Подробнее об атаках Вооруженных сил Украины на РФ — в материале NEWS.ru.

Более 140 украинских БПЛА пытались атаковать Россию

За прошедшие сутки 141 украинский беспилотник совершил налет на российские регионы. Как сообщили в Минобороны РФ, с 09:00 до 13:00 дежурные силы ПВО сбили 19 БПЛА самолетного типа. В ведомстве уточнили, что семь дронов уничтожили над Курской областью, пять — над Тульской, по два — над Рязанской, Белгородской и Ленинградской и один — над Брянской.

В период с 13:00 до 20:00 ВСУ попытались атаковать 12 субъектов РФ с помощью 67 БПЛА, заявили в Минобороны. В ведомстве уточнили, что дроны были перехвачены над Ленинградской, Курской, Калужской, Тульской, Рязанской, Брянской, Белгородской, Смоленской, Орловской, Ярославской областями, Крымом и Московским регионом.

Атаки продолжились в ночь на 24 марта. По информации Минобороны, силы ПВО ликвидировали 55 украинских беспилотников. БПЛА сбили над Курской, Белгородской, Брянской, Калужской, Тульской и Липецкой областями. Кроме того, дроны ВСУ попытались атаковать Республику Крым, Московский регион и акваторию Черного моря.

Под Белгородом за сутки были ранены 12 человек в результате атак ВСУ

Десять человек пострадали при атаке ВСУ на села Ракитное, Нежеголь, Грузское и Красный Октябрь. Четверо из них — сотрудники МЧС, которые тушили пожар в частном доме, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Позже он заявил о еще двух раненых.

«Мирный житель пострадал от удара вражеского дрона в селе Замостье Грайворонского округа. Мужчину с множественными осколочными ранениями рук, ног и живота транспортировали в городскую больницу № 2 Белгорода. Позже в результате атаки беспилотника ВСУ на легковой автомобиль был ранен еще один мирный житель. Мужчина получил баротравму и открытую рану руки», — написал Гладков.

По словам губернатора, за сутки регион атаковали 130 БПЛА. Кроме того, населенные пункты Грайворонского и Краснояружского округов подверглись пяти обстрелам: по ним выпустили 35 боеприпасов.

В Минобороны РФ не комментировали сведения Гладкова об ударах ВСУ по Белгородской области.

ВСУ ударили по больнице в Запорожье

Беспилотник ВСУ атаковал здание реанимационного отделения Васильевской центральной районной больницы в Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. По его словам, обошлось без пострадавших.

«Повреждены оконные остекления. К счастью, благодаря оперативной работе наших служб и тому, что большинство пациентов находилось в укрытиях, жертв удалось избежать», — написал он.

По словам губернатора, ВСУ также ударили по машине скорой помощи в Васильевском округе. Он уточнил, что никто не пострадал.

Балицкий также сообщил об обстреле противником поселка Михайловка.

«В результате удара повреждены шесть домовладений. К сожалению, есть погибшая — женщина 1955 года рождения», — сообщил он.

В Минобороны РФ не комментировали сведения Балицкого об атаках ВСУ на Запорожскую область.

Завод и железная дорога оказались под ударами украинских военных в ЛНР

Пять частных жилых домов были повреждены в Станично-Луганском муниципальном округе ЛНР в результате ударов украинских беспилотников самолетного типа по железнодорожной инфраструктуре, сообщил глава региона Леонид Пасечник в своем Telegram-канале.

«К счастью, обошлось без жертв», — отметил он.

По его словам, накануне ВСУ ударили по промышленной зоне в Алчевске. Повреждения получили два цеха и прилегающая к металлургическому заводу территория. В одном из производственных помещений произошло возгорание, добавил губернатор.

«Повреждено гражданское предприятие, которое выпускает продукцию только для мирных целей», — уточнил Пасечник. Он подчеркнул, что сотрудников завода оперативно ликвидировали, никто не пострадал.

В Минобороны РФ не комментировали информацию Пасечника об атаках ВСУ на ЛНР.

Украинские дроны атаковали телерадиоцентр в Донецке

Украинские БПЛА нанесли удар по телерадиоцентру в Донецке, сообщил сотрудник Следственного комитета России.

«Повреждения получили административные здания телерадиоцентра. В ходе осмотра места обстрела обнаружены фрагменты, предположительно, ударных БПЛА самолетного типа производства стран НАТО», — сказал он.

По предварительной информации, было зафиксировано по меньшей мере четыре прилета.

Кроме того, в Петровском районе Донецка при ударе беспилотника ВСУ пострадала 74-летняя женщина, сообщил глава города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. Пострадавшую госпитализировали в медучреждение.

В Минобороны РФ не комментировали информацию об ударах украинских военных по ДНР.

Под Брянском были ранены три человека в результате удара украинских БПЛА по автобусу

Двое пассажиров и водитель пострадали в результате удара украинских дронов по автобусу в селе Демьянки Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

«Во избежание повторной атаки водитель, несмотря на ранение, вывез автобус в безопасную зону», — написал глава региона.

Богомаз отметил, что раненых доставили в больницу.

Кроме того, две женщины получили ранения при атаке ВСУ на поселок Белая Березка, еще одна — в результате удара по селу Поздняшовка, сообщил губернатор. По его словам, были повреждены три многоквартирных дома.

В Минобороны РФ не комментировали сведения об атаках противника на Брянскую область.

Сотрудники ФСБ предотвратили серию терактов в Москве и области

Сотрудники ФСБ пресекли в Москве и области серию терактов, готовившихся по заданию украинских спецслужб, сообщили в Центре общественных связей ведомства. В спецслужбе уточнили, что злоумышленники планировали совершить диверсии против критически важных объектов, представителей органов власти, военнослужащих Минобороны России и сотрудников правоохранительного блока.

В ФСБ уточнили, что в Москве был задержан гражданин иностранного государства 1994 года рождения, участвовавший в организованном украинскими спецслужбами контрабандном канале поставки средств поражения из Польши через Белоруссию. Он получил по заданию куратора в транспортно-логистической компании посылку с 504 самодельными взрывными устройствами, замаскированными под стельки для обуви с подогревом. В дальнейшем злоумышленники планировали отправить эти изделия под видом гуманитарной помощи в воинские части, находящиеся в зоне СВО.

«По заключению специалистов-взрывотехников ФСБ России мощность каждого взрывного устройства составляет 1,5 грамма в тротиловом эквиваленте. Детонация происходит при подключении стелек к источнику питания и предназначена для отрыва части конечности военнослужащего при их использовании во время выполнения боевых задач», — сообщили в ведомстве.

Кроме того, сотрудники ФСБ сорвали попытку украинских спецслужб приобрести на предприятии Москвы БПЛА, используемые ВС РФ. Для контактов по вопросам покупки дронов и организации их транспортировки они использовали взломанные аккаунты российских граждан в мессенджере Telegram, интернет-сервисе «Авито» и приложении «Яндекс Gо», отметили в ФСБ.

Взрыв в жилом доме в Севастополе 24 марта: что известно, сколько жертв

Сошел с ума и «уволен»: почему Лондон и Тегеран отправили Трампа «в утиль»

Ситуация в Дубае 22 марта: куда бьет Иран, когда вернутся туристы из России