23 марта 2026 в 17:32

Что известно об атаке ВСУ на телерадиоцентр в Донецке

РИА Новости: ВСУ атаковали телерадиоцентр в Донецке с применением натовских БПЛА

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Украинские военные нанесли удар по телерадиоцентру в Донецке с использованием беспилотных летательных аппаратов производства стран НАТО, сообщил РИА Новости сотрудник Следственного комитета России. По его словам, в результате атаки повреждения получили многоквартирные жилые дома и образовательное учреждение.

Повреждения получили административные здания телерадиоцентра. В ходе осмотра места обстрела обнаружены фрагменты, предположительно, ударных БПЛА самолетного типа производства стран НАТО, — сказал собеседник агентства.

По информации РЕН ТВ, ВСУ атаковали вышку телецентра в Донецке в ночь на 22 марта. Как пишет телеканал, было зафиксировано по меньшей мере четыре прилета. Предварительно, противник нанес удары с применением дронов чешского производства.

Ранее глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил, что пять частных жилых домов оказались повреждены в Станично-Луганском муниципальном округе ЛНР в результате удара украинских беспилотников самолетного типа по железнодорожной инфраструктуре. По его словам, обошлось без пострадавших.

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения

