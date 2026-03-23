Что известно об атаке ВСУ на телерадиоцентр в Донецке

Украинские военные нанесли удар по телерадиоцентру в Донецке с использованием беспилотных летательных аппаратов производства стран НАТО, сообщил РИА Новости сотрудник Следственного комитета России. По его словам, в результате атаки повреждения получили многоквартирные жилые дома и образовательное учреждение.

Повреждения получили административные здания телерадиоцентра. В ходе осмотра места обстрела обнаружены фрагменты, предположительно, ударных БПЛА самолетного типа производства стран НАТО, — сказал собеседник агентства.

По информации РЕН ТВ, ВСУ атаковали вышку телецентра в Донецке в ночь на 22 марта. Как пишет телеканал, было зафиксировано по меньшей мере четыре прилета. Предварительно, противник нанес удары с применением дронов чешского производства.

Ранее глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил, что пять частных жилых домов оказались повреждены в Станично-Луганском муниципальном округе ЛНР в результате удара украинских беспилотников самолетного типа по железнодорожной инфраструктуре. По его словам, обошлось без пострадавших.