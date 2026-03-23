Беспилотник ВСУ ударил по 74-летней женщине в Донецке

В Петровском районе Донецка при ударе беспилотника ВСУ пострадала 74-летняя женщина, сообщил глава города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. Пострадавшую госпитализировали в медучреждение.

По поступившей информации, в Петровском районе в результате атаки БПЛА по улице Леваневского пострадала женщина 1952 года рождения, — уточнил Кулемзин.

Ранее украинские военные нанесли удар по телерадиоцентру в Донецке с использованием беспилотных летательных аппаратов производства стран НАТО. По информации сотрудников СК РФ, в результате атаки повреждения получили многоквартирные жилые дома и образовательное учреждение.

До этого глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил, что пять частных жилых домов оказались повреждены в Станично-Луганском муниципальном округе ЛНР в результате удара украинских беспилотников самолетного типа по железнодорожной инфраструктуре. По его словам, обошлось без пострадавших.

Также сообщалось, что что за два часа российские системы ПВО нейтрализовали и перехватили 29 беспилотников, запущенных Украиной. Дроны были сбиты над Ленинградской, Калужской, Курской, Рязанской и Липецкой областями.