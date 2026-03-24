Взрыв в жилом доме в Севастополе 24 марта: что известно, сколько жертв

В ночь на вторник, 24 марта, в жилом доме в Севастополе прогремел взрыв. Что об этом известно, сколько погибших и пострадавших?

Что известно о взрыве в Севастополе

В 00:29 мск глава Севастополя Михаил Развожаев в Telegram-канале сообщил, что в одном из жилых домов на улице Корчагина произошел взрыв. На тот момент было известно о четырех пострадавших.

«Уважаемые севастопольцы! В одном из жилых домов на Корчагина произошел взрыв, причины выясняются. Пострадали четыре человека, погибших пока не обнаружено. Все спецслужбы сейчас работают на месте. Доверяйте только официальной информации», — было сказано в сообщении.

Позднее стало известно, что в результате взрыва погибли два человека. Также были повреждены два дома, сообщил Развожаев. По его словам, начавшийся пожар локализовали.

«На Корчагина, 14 в жилом доме произошел взрыв, от взрывной волны также пострадал дом № 20. По предварительной оценке, из-за взрыва произошло частичное обрушение стены в одной из квартир на 1-м этаже и частичное обрушение внутренних перекрытий и конструкций с 1-го по 3-й этаж. В соседнем доме произошло возгорание квартир в двух подъездах. На данный момент, к сожалению, обнаружены 2 погибших», — написал он.

В результате ЧП жителей домов пришлось эвакуировать, отметил Развожаев. Для них развернут пункт временного размещения.

«Люди эвакуированы из двух домов. Рядом в школе развернут пункт временного размещения. Тех, чьи квартиры непригодны для жилья, разместят в пансионате. Все спецслужбы сейчас работают на месте: 89 человек и 23 единицы техники, от МЧС России 51 специалист и 10 автомобилей. По моему поручению на месте работает директор департамента общественной безопасности для координации на месте работы всех оперативных служб. Штаб по ликвидации последствий возглавил лично», — сказано в публикации.

Пресс-служба МЧС России опубликовала видео с последствиями взрыва в Севастополе. На кадрах видно, как пылают сразу несколько квартир, огонь охватил балконы.

Также на видео показана работа пожарных: они ходят по практически разрушенному зданию, открытого пламени в котором уже не наблюдается. На несколько секунд видна сгоревшая машина у подъезда.

При этом число пострадавших в результате взрыва в жилом доме увеличилось до восьми человек. Врачи оказывают им всю необходимую помощь, подчеркнул Развожаев.

Читайте также:

Сошел с ума и «уволен»: почему Лондон и Тегеран отправили Трампа «в утиль»

Ситуация в Дубае 22 марта: куда бьет Иран, когда вернутся туристы из России

Иран «ослепил» США и Израиль: КСИР утюжит их ПВО — чем это выгодно России