Место взрыва в Севастополе сняли на видео

Пресс-служба МЧС опубликовала видео с последнего взрыва в Севастополе. На кадрах видно, как пылают сразу несколько квартир, огонь охватил балконы.

Также на видео показана работа пожарных: они ходят по практически разрушенному зданию, открытого пламени в котором уже не наблюдается. На несколько секунд видна сгоревшая машина у подъезда.

Губернатор Михаил Развожаев заявил, что при взрыве в Севастополе повреждены два дома. По его словам, «произошло частичное обрушение стены в одной из квартир», а также внутренних перекрытий и конструкций с первого по третий этажи. В соседнем доме произошло возгорание квартир в двух подъездах, огонь локализован.

Он уточнил, то пришлось эвакуировать жителей, для них развернут пункт временного размещения в школе. Тех, чьи квартиры непригодны для жилья, разместят в пансионате, указал Развожаев. Два человека погибли, четырем пострадавших жильцам оказывается помощь. В настоящее время на месте ЧП работают 89 человек и 23 единицы техники, от МЧС России 51 специалист и 10 автомобилей, уточнил глава региона.

Также Развожаев сообщил о взрыве в одном из жилых домов на улице Корчагина в Севастополе. На тот момент было известно о четырех пострадавших.