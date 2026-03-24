24 марта 2026 в 02:18

Место взрыва в Севастополе сняли на видео

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Пресс-служба МЧС опубликовала видео с последнего взрыва в Севастополе. На кадрах видно, как пылают сразу несколько квартир, огонь охватил балконы.

Также на видео показана работа пожарных: они ходят по практически разрушенному зданию, открытого пламени в котором уже не наблюдается. На несколько секунд видна сгоревшая машина у подъезда.

Губернатор Михаил Развожаев заявил, что при взрыве в Севастополе повреждены два дома. По его словам, «произошло частичное обрушение стены в одной из квартир», а также внутренних перекрытий и конструкций с первого по третий этажи. В соседнем доме произошло возгорание квартир в двух подъездах, огонь локализован.

Он уточнил, то пришлось эвакуировать жителей, для них развернут пункт временного размещения в школе. Тех, чьи квартиры непригодны для жилья, разместят в пансионате, указал Развожаев. Два человека погибли, четырем пострадавших жильцам оказывается помощь. В настоящее время на месте ЧП работают 89 человек и 23 единицы техники, от МЧС России 51 специалист и 10 автомобилей, уточнил глава региона.

Также Развожаев сообщил о взрыве в одном из жилых домов на улице Корчагина в Севастополе. На тот момент было известно о четырех пострадавших.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Советник верховного лидера Ирана назвал условие прекращения конфликта
В ГОСТе собираются прописать особые зоны на детских площадках
Пять дней до катастрофы: как Иран ответит на новый ультиматум Трампа
С экс-замминистра обороны РФ принудительно взыщут миллиарды рублей
Место взрыва в Севастополе сняли на видео
Раскрыта система приоритетов Киева в обмене пленными
При взрыве в Севастополе повреждены два дома, начался пожар
Сошел с ума и «уволен»: почему Лондон и Тегеран отправили Трампа «в утиль»
В Севастополе из-за взрыва эвакуировали жителей и развернули ПВР
В Британии начали ограничивать продажу топлива
Два человека погибли при взрыве в жилом доме в Севастополе
Стало известно имя поддерживаемого США потенциального лидера Ирана
Ким Чен Ын официально объявил одну страну врагом
Минфин предложил считать НДС с рыночной цены товаров из ЕАЭС
Названо число погибших при крушении самолета ВВС Колумбии
Небензя сравнил мобилизацию на Украине с охотой на людей
Ким Чен Ын переизбрался: сколько он будет править КНДР, кто его преемник
Небензя предупредил Киев по поводу новых условий переговоров
«Шпионят друг за другом»: Захарова раскрыла методику политики в Европе
Число атаковавших Москву дронов увеличилось
Дальше
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?
«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения
Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения

