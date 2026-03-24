Число пострадавших при взрыве в Севастополе увеличилось Развожаев: число пострадавших при взрыве в Севастополе выросло до восьми человек

Число пострадавших в результате взрыва в жилом доме в Севастополе на улице Павла Корчагина увеличилось до восьми человек, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в Telegram-канале. По его словам, в результате трагедии погибли двое.

К глубокому сожалению, обнаружены двое погибших. Мои искренние соболезнования родным и близким. Еще 8 человек пострадали, врачи оказывают им всю необходимую помощь, — написал Развожаев.

Ранее губернатор Севастополя заявил: при взрыве в Севастополе повреждены два дома. По его словам, «произошло частичное обрушение стены в одной из квартир», а также внутренних перекрытий и конструкций с первого по третий этаж. В соседнем доме произошло возгорание квартир в двух подъездах, огонь локализован.

Он уточнил, то пришлось эвакуировать жителей, для них развернут пункт временного размещения в школе. Тех, чьи квартиры непригодны для жилья, разместят в пансионате, указал Развожаев. Два человека погибли, четырем пострадавших жильцам оказывается помощь. В настоящее время на месте ЧП работают 89 человек и 23 единицы техники, от МЧС России 51 специалист и 10 автомобилей, уточнил глава региона.